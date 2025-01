Ana Herminia es la segunda expulsada de 'GH Dúo' y tiene que rendir cuentas por su falsa acusación. "La palabra agresión estuvo mal"

La gala de anoche de 'GH Dúo' mandó a otra concursante para su casa: Ana Herminia fue expulsada y no se pudo ir sin más, ya que discutió con Miguel Frigenti y tuvo que responder en plató por su falsa acusación de agresión a Javi.

"Eres una metemierda"

La audiencia de 'GH Dúo' decidió anoche que Ana Herminia tenía que ser la segunda expulsada de la edición. Con los porcentajes de 70,5% y 29,5%, Álex Ghita pudo salvarse, mientras que ella se preparó para hacer las maletas... no sin antes comerse una fuerte discusión.

Miguel Frigenti le echó en cara el haber dicho que él había hablado de la sexualidad de Ghita: "Eres una metemierda. Tan amigo tuyo que es. Si tanto le quisieras, no estarías inventándote que aquí se ha hablado de su condición sexual. Esta señora ha caído muy bajo".

Pero lo peor estaba por llegar, ya que Ana Herminia tuvo que responder en el plató por sus acusaciones a Javi de supuestamente haberla agredido. La ya exconcursante vio imágenes del momento en el que se supone que Javi le pegaba en la pierna, pero no respaldaron su versión sino todo lo contrario.

"Las palmaditas están" insistió ella, justo después de echarle la culpa a la medicación que estaba tomando, que le impedía discernir muy bien qué era real y qué no. "Estás retratando la cara dura que tienes. Quedaste retratada y, por acusaciones como esta, metes a una persona en la cárcel" saltó Vanessa, la mujer de Javi.

"No hay justificación. Solo hay que pedir perdón. Da igual la medicación" le instó Ángel Cristo Jr, su marido. Finalmente, Herminia reculó un poco y pidió perdón: "La palabra agresión estuvo mal. ¿Lo exageré? Pues sí, porque estaba con una medicación que no es. Pido disculpas de cómo se interpretó. No quería cargarme mi concurso como he hecho, pero ya pasó".

Parecía que las aguas volvían a su cauce, pero poco después la exconcursante insistió una vez más en la agresión, a pesar de que en las imágenes se veía que la parte que se le había puesto roja y la que le había tocado Javi no eran la misma: "A mí me dio en la pierna varias veces. Me toca la pierna muchas veces". Los nominados de esta semana son Álex Ghita, Miguel Frigenti, Manuel Cortés, Maica y Sergio Aguilera.

