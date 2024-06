Blanca Manchón es expulsada definitivamente de 'Supervivientes 2024' y Miri arremete contra Arkano. "Se ha comportado como una palmera"

Últimos programas de 'Supervivientes' y nueva expulsión (parace que definitiva, esta vez): Blanca Manchón se quedó a las puertas de la final del reality, en una gala donde también volaron los cuchillos en plató, con Miri arremetiendo contra Arkano.

"Lo he vivido todo"

La expulsión semanal se saldó en la gala de anoche en 'Supervivientes'. Laura Madrueño confirmó que Marieta se libraba una vez más de la expulsión, mientras que Blanca Manchón se despedía de la isla, esta vez de verdad.

"Necesito que me firmes algo de que no voy a volver. Tengo unos niños que me tienen que reconocer" bromeó ella. "Nos has regalado grandísimos momentos" le correspondió Madrueño. Cuando vio que la cosa iba en serio, la concursante dedicó unas últimas palabras:

"Gracias al equipo y a mis compañeros. Lo he vivido todo" añadió Blanca, que también tenía unas palabras para Marieta: "Confía en ti. Te has transformado, inspiras a un montón de gente. Sé tú y lucha la final, a tope".

El dardo de Miri

Como no podía ser de otro modo, no faltó el drama de plató, donde Miri Pérez-Cabrero criticó que Arkano continuara en el reality a pesar de haber montado el numerito de que si se quería ir: "Me ha decepcionado porque me ha parecido todo un poco injusto. Creo que él no quería estar ahí y lo ha demostrado por activa y por pasiva".

"En la playa se ha comportado como una palmera y ha estado tumbado gran parte del tiempo" añadió. Aurah Ruiz apoyó su versión y Miri terminó discutiendo directamente con la madre de Arkano. Los nominados de esta semana son Pedro García Aguado, Gorka Ibarguren y Rubén Torres.

En Espinof | 'Supervivientes 2024' y los 9 dramas más destacados que han sucedido en lo que llevamos de temporada

En Espinof | Las mejores películas de 2024