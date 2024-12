"Creo que va a hacer historia". Broncano queda impresionado con los records de 'Emilia Pérez' y Karla Sofía Gascón le da un zasca por no hacer los deberes

Tiempo después de pasar por 'El hormiguero', Karla Sofía Gascón visitó 'La revuelta' para presentar 'Emilia Pérez'. David Broncano puso de manifiesto que la actriz está haciendo historia en la temporada de premios, y Gascón le lanzó un pulla por no haberse visto la película.

"Está muy mal que no veas las películas"

Desde su premiere en el Festival de Cannes, la película 'Emilia Pérez' está arrasando en crítica y sus actrices principales están recibiendo numerosos premios por sus espectaculares interpretaciones en el musical dirigido por Jacques Audiard. Sobre eso habló Karla Sofía Gascón en 'La revuelta', cuando acudió anoche como invitada.

"Has ganado el premio a Mejor Actriz en los Premios de Cine Europeo y ahora estás nominada a los Globos de Oro. Pocas actrices españolas han estado nominadas a los Globos y quizá a los Oscars" quiso destacar David Broncano, a lo que la aludida contestó: "Me mola mucho pero no me da tiempo a reflexionar".

La actriz explicó los agitados días que está viviendo últimamente, en los que está recibiendo premios de todas partes: "Estaba en Suiza el otro día recibiendo este premio. Luego me bajé del avión a Los Ángeles y me tenía que ir corriendo a que me maquillaran porque tenía otros premios, los Astra". El presentador destacó los Critic's Choice Awards, a los que también está nominada.

"Creo que es un trabajo que va a hacer historia en la cinematografía. Es una maravilla, creo que es algo único" concluyó Gascón, que no se cortó a la hora de lanzarle un par de pullitas a Broncano por no haberse visto la película: "Está muy mal que no veas las películas de los invitados". "Es que tengo muchas cosas que hacer aquí" le quitó hierro al asunto el presentador.

Audiencias de anoche

La noche del 16 de diciembre estuvo muy reñida, con 'El hormiguero' alzándose líder en cómputo global con la visita de Raphael, que anotó 15.3% de share y 1.969.000 espectadores, algo por encima del 15.2% y 1.957.000 de 'La revuelta', ventaja que se invirtió a favor de Broncano en la franja de estricta competencia, con un 15.8% y 2.032.000 frente al 15.2% y 1.965.000 de Pablo Motos.

