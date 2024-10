David Broncano acusa a 'El Hormiguero' de usar a Pedro Sánchez para polarizar al público: "Fueron los primeros"

Por más que quieras permanecer ajeno a la batalla entre 'La revuelta' y 'El hormiguero', es imposible que pases por alto el mayor giro de los acontecimientos que se ha vivido en la televisión española desde que Telecinco decidiera quitar 'Sálvame' con la idea de revolucionar sus tardes (que salió de aquella manera). Y aunque muchos, en un principio, no dábamos un duro por David Broncano y los suyos, lo cierto es que ha enganchado a un público totalmente nuevo que no solo le sigue de manera constante, sino que, además, le ha hecho superar a Pablo Motos cada día de esta semana. Y esto solo acaba de empezar.

Ay, la motillo

Por mucho que los equipos de ambos programas permanezcan en una calma tensa, asegurando que la competición es buena y que no lo enfocan como una guerra, lo cierto es que 'El hormiguero' se ha visto obligado a hacer cambios importantes en el formato (como, por ejemplo, quitar anuncios) y no hay un solo día de 'La revuelta' en el que no hagan una referencia jocosa al show de su contrincante. Ahora, Broncano ha sido entrevistado por The Times para aclarar un poco más lo que piensa al respecto de esta nueva división entre las "dos Españas".

The Times encabeza su artículo afirmando que 'La revuelta' es para espectadores de izquierdas y 'El hormiguero' para espectadores de derechas, algo que el propio Broncano niega: "Una de las cosas que quiero que el programa haga poco a poco es que no parezca una pelea de 'Si ves mi programa eres una España y si ves otro programa eres la otra'. En España hay más de dos Españas, sería triste de otra manera".

Eso sí, deja claro que, aunque traten de rebajar la guerra, hay cierto resquemor contra 'El Hormiguero': "Ellos fueron los primeros que dijeron, en directo, que Pedro Sánchez me había puesto en TVE. Están contribuyendo a polarizar el problema. Es absurdo, la gente que cree que Sánchez me puso ahí no sabe si he votado por él alguna vez". Es más: a lo largo de las semanas, el público ha descubierto que 'La revuelta' no es un programa sobre política: "La gente de derechas está descubriendo que el programa no es político, solo una minoría fanática dice algo así ahora mismo. Ven que es bueno y que el tío que lo presenta no es tan malo".

Cuando todo esto empezó fue duro: la guerra cultural ha llevado a la gente a extremos brutales y sin escrúpulos. Fue una mentira enorme y baratísima, pero nos dio una campaña de marketing que no podríamos haber comprado. Sabíamos que tendríamos una audiencia gigantesca en el primer programa y que el desafío sería mantenerla.

Cinco semanas después del inicio de 'La revuelta', la televisión española se ha puesto patas arriba, y aunque Motos aún no ha declarado nada al respecto (y si lo hiciera, probablemente sería en buenos términos), Broncano cree que el hecho de superar al que hasta ahora era el rey de las noches no es en absoluto negativo para nadie: "Nuestro éxito es positivo para la industria. Durante años la gente decía que la televisión convencional iba a desaparecer y que los jóvenes solo querían ver Twitch". La gran duda es si es el inicio de una tendencia o una rara avis en una programación envejecida.

En Espinof | Creo que 'La resistencia' es el único programa de televisión en España que se atreve a tener personalidad propia, y eso le va a pasar factura en TVE

En Espinof | Las mejores series de 2024