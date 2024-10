Esta concursante de 'Gran Hermano' no entiende su expulsión y Jorge Javier Vázquez se lo explica sin paños calientes. "Demasiado tocador"

En la gala de anoche, 'Gran Hermano' expulsó a una nueva concursante: Silvia no entendía por qué había sido la elegida por la audiencia para abandonar el reality, y Jorge Javier Vázquez no tuvo problema en decirle que había sido más un tocador que una concursante en el programa de Telecinco.

"Igual hay gente que no me quiere dentro"

La gala del jueves de 'GH' reunió a Nerea, Edi y Silvia para comunicarles cuál de los tres era el que se volvía a su casa. Los dos primeros se salvaron, mientras que Silvia fue la elegida para hacer las maletas y abandonar de manera definitiva el reality:

"Me ha sorprendido, por un lado. Pero por otro, no sabía si esta sensación de tranquilidad era precisamente porque me quedaba o porque no era algo tan bueno... sino porque podía estar tranquila por mi paso por el concurso. Puedo estar contenta y voy a ver a los míos" concluía la expulsada (de forma bastante incomprensible, la verdad).

Silvia en el plató de 'Gran Hermano'

Su hermana Lucía cogió un disgusto tremendo al tener que verla marchar: "No se lo merecía. No sé lo que ha podido pasar. Lo único que ha hecho es disfrutar, no ha tenido ningún conflicto con nadie. No creo que haya sido algo negativo respecto a ella... no podría decir nada malo de ella".

Estupefacción que compartía la propia Silvia al llegar al plató, donde no paraba de repetir que no tenía ni idea del motivo de su expulsión: "No lo sé, Jorge. Creo que igual hay gente que no me quiere dentro". Para ilustrarle sobre el tema, Jorge Javier Vázquez dio la palabra a Elsa, que no se cortó en explicárselo:

"Creo que porque no has aportado mucho. Yo en las conversaciones que he tenido, tu persona me gusta, pero creo no te has abierto. De ti lo que se ve desde fuera eres tú con tu hermana maquillándoos y bailando en las fiestas delante del espejo".

Silvia no cabía en sí misma de la sorpresa, e insistió en que ella no lo había vivido así, pero Vázquez secundó la explicación de Elsa y coincidió en que Silvia había estado más preocupada por su imagen estética que por concursar en el reality (si es que no es la misma cosa, vaya): "Demasiado tocador, poco 'Gran Hermano'" sentenció.

