'First Dates': la cita con el soltero a lo Indiana Jones y las incómodas preguntas sexuales de su madre. "¿Y si tienes almorranas?"

En 'First Dates', no todos los días tienes la oportunidad de que te toque como cita un arqueólogo que se ha recorrido el mundo al más puro estilo Indiana Jones. Mikel se aventuró a investigar los grandes misterios de las civilizaciones antiguas, aunque no le apeteció tanto resolver las dudas de su madre sobre su sexualidad.

¿Indiana Jones 6?

Mikel tiene 31 años, vive en Madrid y trabaja como arqueólogo. De hecho, su padre le regaló un sombrero y un látigo cuando se enteró de a qué se quería dedicar: "Ya quisiera yo parecerme a Harrison Ford". Le gustan las camisas horteras y se define como "zurdo, maricón, travesti y con un tercer pezón".

Javier tiene 22 años, es cordobés y está haciendo un máster de acceso a la abogacía. Está trabajando todavía en su autoestima y puede tirarse horas antes de salir de casa, analizando lo que lleva puesto. A Mikel le sorprendió que fuera tan alto, aunque le gustó físicamente.

Durante la cita, hablaron de sus respectivas vocaciones: Javier contó que, aunque está estudiando leyes, el año que viene querría dedicarse al arte dramático. Mientras que Mikel le relató su experiencia como arqueólogo en Catar, que no es precisamente el mejor país para ser gay.

Mikel también recordó las incómodas conversaciones que tuvo con su madre cuando salió del armario y le vino con mucha curiosidad a preguntar: "¿Y qué se siente? ¿Y tú qué has hecho? ¿Y qué pasa cuando tienes almorranas?". Él se lo tomó con humor porque ve que no termina de entender el tema.

Inesperadamente, comenzaron a hablar de política y ambos coincidieron en que, aunque hemos avanzado mucho socialmente (como la ley Trans), sigue siendo importante concienciarse con la lucha por los derechos LGTB+: "Hay mucha desinformación".

Pese a que ideológicamente estaban en sintonía, no terminó de surgir la chispa entre ambos: Javier se sinceró y reconoció que no era el tipo de chico que él buscaba (los prefiere con el pelo corto, la barba recortada y otro tipo de ropa). Mikel no se lo tomó a mal, porque Javier le parecía demasiado joven para él: "Tiene unas experiencias vitales muy diferentes a las mías". Al final, quedaron como amigos y tan felices.

