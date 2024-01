'First Dates': esta soltera de Llerena esperaba que su cita fuera más joven. "Busco alguien con mucho apetito sexual"

Nunca llueve a gusto de todos en 'First Dates'. Rafael se arrepintió de haber pedido alguien más joven porque no le terminó de salir bien su cita con Pili que, claramente, no buscaba alguien tan mayor.

Rafael tiene 70 años, ha trabajado como músico de artistas como Víctor Manuel o Isabel Pantoja, y vive en Córdoba: "Soy humanista y no creo en la edad, sino en el espíritu, en la actitud ante la vida". Le contó a Carlos Sobera que tuvo seis hijos con sus dos primeras esposas y venía buscando un nuevo amor: "Busco una mujer guapa de corazón".

Pilar "Pili" tiene 54 años, viene desde Llerena (Badajoz) y es camarera. Le encantan las minifaldas y los escotes, y se considera muy moderna vistiendo. Al ver a Rafa, no se llevó la mejor de las impresiones: "Físicamente no me ha gustado nada y el bigote, menos".

Al saber la edad de Rafael, Pili casi se atragantó: "Cuando era joven, me gustaban los hombres más mayores, y ahora que ya soy mayorcita, me gustan más jóvenes". Por contra, él pensó que ella aparentaba más edad de la que tenía: "Se nota que no se cuida".

Empezaron hablando de que ambos eran viudos y Rafael acabó sacando el tema de que buscaba una mujer con mucho apetito sexual: "Para mí, el sexo ocupa un tercer lugar después de comer y dormir". A Pili le puso un poco violenta que lo dijera de forma tan abierta: "Me ha parecido demasiado directo".

No tuvo tiempo de mojarse sobre si era más activa o pasiva porque él le lanzó la temida pregunta de qué le había parecido: "Te esperaba más joven" se atrevió a contestar ella. "Tendría que haberme buscado alguien de más edad, para que fuera más combinado con ella" reflexionó Rafael.

Él le vio algo alicaída y no le sorprendió cuando Pili le dijo que prefería no tener una segunda cita, porque "le había faltado feeling". Rafael coincidió en que no había sentido "el empuje del corazón" y se fue cada uno por donde había venido.

