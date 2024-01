'First Dates': la soltera de Almería buscaba un Chayanne en su cita. "Se parece más a Jesús Gil"

Todo el mundo tiene su ideal de belleza en mente cuando viene a 'First Dates'. En el caso de Sole, se llevó un chasco tremendo cuando Antonio apareció por la puerta y se parecía a Chayanne en el blanco de los ojos.

Hay que ser torero

Soledad es de Almería, tiene 58 años y trabaja en la limpieza. Vino a la cita buscando un Chayanne: "Que baile, que tenga el culo duro, que me coja p'arriba y p'abajo y me vuelva loca". Le dijo a Laura Boado que su ideal era ni gordo, ni flaco y muy fuerte: "Soy una mujer moderna, pero no una loca del coño. Me gusta que me empotren".

Antonio tiene 61 años, vive en Murcia y es comercial. Se considera de mente abierta aunque también clásico y "más convencional". Eso sí, físicamente no se parecía en nada a Chayanne: "Lo veo antiguo. Se parece más a Jesús Gil" pensó Soledad.

A la almeriense tampoco le gustó que, nada más sentarse, él le pegara un repaso de arriba abajo: "Quizá hubiera preferido un poco menos de caderas, pero en general me ha agradado bastante" reconoció Antonio.

Soledad le vio cierto parecido a Popeye cuando Antonio le contó que le encantaba navegar y hacer regatas, pero que no tenía barco. Ella le dijo que solo podía subirse a uno empastillada y que era más de playa y chiringuito.

El tema de la distancia entre las dos ciudades parecía insalvable, y más teniendo en cuenta que Antonio estaba sin coche porque se le había inundado y aún no se lo habían devuelto del taller. Soledad lo veía todo negro: "Aparte de no ser muy agraciado, mucha labia no tiene".

Cuando Antonio le dijo que buscaba una mujer clásica y que no le gustaba bailar, ella tuvo claro que no tenían nada en común. Mientras que él estaba encantado con la idea de tener otra cita, ya que la velada se le hizo corta, Soledad le cortó las alas y le dijo que mejor cada uno por un lado.

