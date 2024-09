'Gran Hermano' toma una decisión histórica sobre la expulsión de sus concursantes para seguir estirando el chicle en Telecinco

Después de semanas cebando el gran cambio que supuestamente iba a darle una vuelta radical al concurso una vez comenzaran las expulsiones (las de verdad, no las de mentira que se han hecho en las últimas galas), finalmente, 'Gran Hermano' puso las cartas boca arriba ante sus concursantes y les reveló que solo 17 de ellos formarán parte del casting final.

Gran artimaña

Estas tres primeras semanas de 'GH' han sido marear la perdiz con su intricado sistema de dos casas, mandando a una de ellas a los supuestos expulsados para que continuaran en el concurso "a espaldas" de los que seguían en la principal, pero anoche puso fin a esta estrategia.

Tras anunciar a bombo y platillo que se trataba de una "noche histórica y sin precedentes", al final la cosa solo ha sido reunir a los 19 concursantes, con las consiguientes caras de "¿Quién pudiera haberlo imaginado?" al reencontrarse con compañeros que creían eliminados.

Básicamente, la gran noticia era que iban a poner los contandores a cero y hacer como si no llevaran ya bastantes programas a sus espaldas para elegir el casting final. Una mecánica inédita hasta la fecha en el programa, y en la que ellos no van a poder influir ya que no elegirán a los nominados, sino que será el público el que decida quiénes se quedan y quiénes se van.

Así pues, a partir de ese momento ya se puede votar a través de la app de Mitele para decidir qué 17 concursantes serán (ahora sí que sí) los participantes finales del reality, y qué 2 tendrán que hacer las maletas y marcharse de Guadalix de la Sierra. Y así hasta que se vacíe la casa o hasta que se les ocurra otro giro rebuscado para seguir alargando el chicle.

