La isla de las tentaciones 6: Naomi se marcha enfadada tras la traición de Adrián y anuncia que lo suyo se acabó

Esto acaba de empezar y ya tenemos un momento para la historia de 'La isla de las tentaciones': Naomi, totalmente rota y cabreada, saliendo de la elección de las primeras citas al grito de "¿Estás de coña? ¿Estás de coña?", en bucle, cual mantra. No era para menos, todo sea dicho: su novio, Adrián, le dio la primera cita a la persona que juro no dársela... Y que no para de vacilarla ni un minuto.

Busca lo menos leal

Cuando Naomi vio las imágenes de su novio tonteando (más o menos) con Jennifer, se lo dejó claro: si le pidiera una cita a esa chica, habrían terminado en ese mismo momento. "Tú y yo ya hemos acabado", decía la chica, que parece que nunca ha visto un episodio del reality en cuestión. Adrián le pedía calma. ¿Cómo iba a hacer él eso? Spoiler: por supuesto que lo hizo.

Y, para sorpresa de nadie, que su novio la traicionara no sentó nada bien a Naomi, que acabó por irse fuera de las cámaras tras un rifirafe con Jennifer. "¡Al final le das la cita a esta tipeja, tío! ¡A tomar por culo, nano!", comentaba sin dejarse consolar por un Adrián que no sabía dónde meterse.

Incluso Sandra Barneda no podía quitar la cara de absoluta sorpresa ante el absurdo de lo que estaba presenciando. "¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Vete ya, coño!" fue lo último que escuchamos antes de ver el avance de la semana que viene. Un programa terminado. Quedan unos catorce por delante. Se vienen curvas.