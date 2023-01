La isla de las tentaciones 6, la primera gala nos dejó con miradas asesinas, duelo de Barbies y seguidoras de Instagram infiltradas

Telecinco ha corrido a estrenar la temporada 6 de La isla de las tentaciones, ya que la tenía grabada desde el verano pasado. La gala de anoche nos dejó con la llegada de las parejas a la villas, los primeros roces entre los chicos y las solteras, el susto de muerte de las chicas al ver saltar la luz de la tentación y varias concursantes a punto de arrancar cabezas para calmar los celos.

De vuelta a la isla

Esta temporada 6 traerá a cinco nuevas parejas a la República Dominicana, donde tendrán que enfrentarse a la tentación de 18 solteros y solteras, además de algunos tentadores VIP que están por llegar a Villa Playa y Villa Paraíso.

En la gala de hoy, se sabe que el reality introducirá su primer giro: las solteras aparecerán desde el principio en la villa de los chicos, haciendo que salten las luces de la tentación inesperadamente y a sus novias casi les dé un parraque de la impresión.

Sandra Barneda volverá a acompañar a las parejas en la que ha definido como "la madre de todas las ediciones". Adelanta que recuperarán la "hoguera de la suegra", con la presencia de la madre de uno de los concursantes en la isla, y habrá un desmayo en directo por parte de una de las chicas en las hogueras.

In fraganti

Cuando se han puesto a elegir los solteros para las primeras citas, Elena "está fatal" porque David ha elegido a María. Poco le ha durado el arrepentimiento a Naomi, que se ha puesto como un basilisco con Jennifer cuando Adrián la elige. Y aquí acaba la gala.

De vuelta en las villas, Elena no para de darle la brasa al del tic en el ojo sobre David. Álex está "mazo decepcionado" con Marina y su actitud le da miedo. Naomi le echa la culpa a Álex de haberse enfadado con su novio, porque se enfadó cuando le hicieron la ahogadilla.

Naomi vuelve a amenazar a Adrián después de ver a Jennifer decirle que "se agarre porque vienen curvas". A su novia no le han dado ni un collar, pero ahora el que se los está llevando todos es Manuel.

Duelo de Barbies entre María y Elena. Las Victorias dejan claro que en la isla "va a ser cosa de tres". O de cuatro. O de cinco. Todos los solteros le están dando las guirnaldas a Marina. David intenta ahuyentar a los solteros con chistes malos. A la pobre Lydia no le han dado ningún collar y hasta Manuel se ha puesto a llorar.

#LaIslaDeLasTentaciones

Tío el novio llorando xq no le han puesto ningún collar a su novia pic.twitter.com/rEKiQJYPqO — Irene Adler (@devon_sandra) January 23, 2023

Elena suelta una risita maligna cuando salen las solteras. Llegan los solteros y aparece el italiano pizzero, que vacila a Álex. Manuel se ve amenazado por el otro Manuel. El barbero es "especialista en la belleza". Rhayang viene dando una voltereta y presume de haber conquistado a más de 2000 mujeres.

Detrás de todo esto hay cámaras, guionistas, decoradores, producción, gente de más de 30, 40 y 50 años que tienen que aguantar en vivo el cringe que dan todos #LaIslaDeLasTentaciones1 #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/edAJo4LKQL — Iván Mateos (@IvanMateos02) January 23, 2023

Naomi le quiere arrancar la cabeza a Adrián por reírse de la situación. Marina ya ha sacado su arsenal de reproches contra Álex. David dice que no pasa nada porque María esté en el programa porque "en Instagram es normal que los chicos guapos y las chicas guapas se sigan todos".

Llega el momento del reencuentro entre las chicas y los chicos. Elena ya se está estresando sola, lleva así desde el principio. Les revelan que ya hay imágenes para ellas y las van a ver delante de sus novios. A Elena le va a dar un síncope viendo a David hablando con las tentadoras.

Primera fiesta

Al día siguiente, Álex dice que es bisexual porque "le gustan rubias y morenas". Manuel invita a todas las chicas a Benidorm. Naomi ya está hablando de bodas y del padre de sus hijos... y Adrián necesita un cubo para que nadie se resbale con sus babas de mirar solteras.

Manuel cuenta que su fantasía sexual siempre ha sido una profesora y Adrián hace un amago de estriptis. A David le han colado a una seguidora de Instagram entre las tentadoras. Por fin hemos visto el grito en el cielo de Elena, que casi sufre un derrame al escuchar la luz de la tentación.

El susto que se han pegado me descojono #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/frBmrUQhTe — DANl (@danisuescxn) January 23, 2023

Los chicos van a ahogar sus penas enseguida entre los brazos de las tentadoras. Las chicas en su villa están convencidas de que estarán aburridos y sin saber qué hacer. Meanwhile ellos montándose la primera fiesta y brindando con piñas.

La fiesta de las chicas/

La fiesta de los chicos#laisladelastentaciones pic.twitter.com/0omzPoyHP0 — luiscagigass (@luiscagigass) January 23, 2023

Llegada a la isla

A los tíos casi se les cae la ropa interior al ver aparecer a las tentadoras en la villa. David, que parecía tan disgustado por separarse de Elena, ahora está que se le cae la baba. Ya tenemos a la primera mocatriz de la edición, y candidata a miss Universo. Le sigue Belén advirtiéndoles que es irresistible y miss Paraguay. ¿Pero cuántas misses y m´ísteres hay en esta edición?

Elena está 100% segura de que su luz de la tentación va a ser la rosa. Marina, que dice "tener motivos para ser celosa", ya está deseando conocer a los solteros. Álex intenta disimular que está celebrando por dentro que le hayan separado de Marina.

Sandra ya avisa que "quien no cumpla las reglas, sufrirá las consecuencias" y hasta que no lo vea, no lo creo. Ahora son las chicas las que se van a Villa Paraíso. Elena está disgustadísima porque ella y David se pasan el día hablando, a veces hasta se quedan dormidos al teléfono (no me extraña).

Luego están miss Galicia y míster Madrid (A.K.A. Laura y Alenjadro). Naomi le dice a Adrián que no pasa nada porque una tentadora le vacile, mientras no se convierta en "su bro" (sea lo que sea eso). También cuenta que, en el pasado, le pilló una conversación subida de tono con una vieja "machucha" (en serio, necesitamos ya un diccionario español-Naomi, Naomi-español).

Manuel y el cocinero de Ratatouille son la misma persona 😱😆 #LaIslaDeLasTentaciones#LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/8QFO7fiSxr — G I S S E L L E (@hellogiss) January 23, 2023

Llegan las parejas en el catamarán y tenemos a los turras de la edición: David y Elena, los "Barbie y Ken", en una esquinita escenificando el "cuelga tú, no, cuelga tú" pero adaptándolo a infidelidades. Manuel y Lydia cuentan que la pizza de piña les unió. También tenemos a la loca controladora de la edición... ejem, digo a Marina, que es "un poquito celosa".

Era difícil, pero el equipo de casting del programa ha conseguido juntar a parejas más tóxicas que en todas las demás ediciones juntas. Enhorabuena.#LaIslaDeLasTentaciones #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/IqEgsa63UB — WONDER ARAN RHAENYRA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) January 23, 2023

La primera gala de La isla de las tentaciones se emitió el lunes 23 de enero a las 22:00 en Telecinco y la próxima será el lunes 30 de enero.