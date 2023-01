La isla de las tentaciones: todo lo que sabemos sobre la temporada 6 del reality, la gran esperanza de Telecinco para salvar su audiencia en 2023

Tras un 2022 desastroso, Telecinco quiere aprovechar al máximo uno de los pocos realities que le funcionaron medianamente bien (pese a cerrar la edición menos vista de la historia del programa). Tras el fracaso de 'Pesadilla en el Paraíso 2', la temporada 6 de La isla de las tentaciones será el siguiente intento por salir de la mala racha que arrastra la cadena.

Formato

La temporada 6 seguirá la estela de las temporadas anteriores: cinco parejas viajan a una isla de la República Dominicana y se dividirán en dos villas, llenas de solteros y solteras que les tentarán y pondrán a prueba su relación.

Se trata de una adaptación del formato holandés 'Blind Vertrouwen', que también se ha adaptado en EE.UU. bajo el título 'Temptation Island'. El verano pasado, se grabaron dos temporadas seguidas y por eso no ha pasado ni un mes entre el final de la anterior y el comienzo de la siguiente.

Presentadora

Al igual que la temporada anterior, Sandra Barneda (que ahora mismo presenta 'Pesadilla en el Paraíso') estará al frente del programa, tanto en las galas grabadas directamente en la isla como en los debates.

Concursantes

Telecinco ya ha anunciado los detalles de las cinco nuevas parejas que vivirán la experiencia en la isla: Adrián y Naomi (Valencia,dos años de relación), Manuel y Lydia (Benidorm, dos años de relación), Alejandro y Laura (Madrid-A Coruña, un año de relación), Álex y Marina (Madrid, un año de relación) y David y Elena (Albacete-Castellón, dos años de relación).

La identidad de los solteros de esta edición será revelada en breve.

Tráiler

Por ahora, el único adelanto que tenemos es el breve spot compartido en redes que anuncia el retorno del programa.

🔥 Vuelve #LaIslaDeLasTentaciones y lo hace rumbo a lo desconocido 🔥@SandraBarneda nos cuenta que en esta sexta edición todo será diferente 🚨



Muy pronto, en @telecincoes ▶ https://t.co/qkKlLqI7bp pic.twitter.com/Ghc62tqnVQ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 13, 2023





Fecha de estreno

Aún no hay fecha de estreno oficial pero sí se ha adelantado la de los especiales: El primer capítulo de 'Rumbo a la isla de las tentaciones' se estrena el lunes 16 de enero en Mitele Plus y el segundo el miércoles 18. No obstante, el mismo 18 de enero a las 22:00 también se podrá ver el especial en abierto en Telecinco, justo antes del episodio de 'Escándalo'.