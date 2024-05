Israel se clasificó en la segunda Semifinal de Eurovisión 2024, pese a las protestas y los continuos abucheos

Anoche fue la segunda Semifinal de Eurovisión, en la que tuvo lugar la polémica actuación de la candidata de Israel. Pese a que el país entró en la lista de clasificados, se encontró con el lógico rechazo del público, que abucheó la actuación tanto en la propia gala como en los ensayos.

Protestas y abucheos

La participación de Israel en Eurovisión 2024 no tiene ni pies ni cabeza, habida cuenta el conflicto armado que están llevando a cabo, motivo por el que la UER no dudó en vetar a Rusia en 2022, pero que no les ha llevado a hacer lo mismo en este caso.

Como era de esperar, el público mostró su rechazo hacia la decisión de incluir a Israel, tanto en redes sociales, como durante la propia actuación: en el ensayo de Eden Golan, se oyeron los sonoros abucheos del público que se repitieron anoche durante su actuación en la segunda Semifinal (pese a los continuos intentos del programa por silenciarlos).

En la propia Malmö, se reunieron miles de personas para protestar contra la participación de Israel en el certamen y mostrar su apoyo a Palestina. Entre los manifestantes se encontraba la conocida activista Greta Thumberg. En contraposición, se produjo otra concentración de un centenar de personas a favor de Israel en la misma ciudad.

Lista de clasificados

A los elegidos en la primera semifinal se unirán los otros 10 clasificados de esta segunda: Grecia, con Marina Satti y su tema 'Zari'; Suiza, con Nemo y 'The code'; Austria, con Kaleen y 'We Will Rave'; Países Bajos, con Joost Klein y 'Europapa'; Georgia, con Nutsa Buzaladze y 'Firefighter'; Armenia, con Landaniva y 'Jako'; Letonia, con Dons y 'Hollow', Noruega, con Gate y 'Ulveham'; Estonia, con 5miinust x Puuluup y '(Nendest) Narkootikumidest ei tea me (küll) midagi'; y, pese a todo, Israel, con Eden Golan y 'Hurricane'.

