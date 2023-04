"Me he enterado de que estoy embarazada y estoy con la cabeza fuera". 'Masterchef 11' anuncia otra expulsión y recupera a un concursante que no pasó el casting

La quinta gala de 'Masterchef 11' volvió con una nueva eliminación y otro repescado: Larraitz fue la concursante expulsada mientras que David tuvo la oportunidad de enmendar su error y volver al concurso.

Una se va y otro entra

La gala de anoche de 'Masterchef' comenzó con una prueba en la que tenían que utilizar ingredientes tradicionales para elaborar un plato de vanguardia. Fray Marcos fue quien obtuvo los mejores resultados mientras que Tuki, Larraitz, Leti, Ana, Jhota, Sergio y Lluís recibieron los delantales negros.

La prueba de eliminación trajo de vuelta a David y Daniel, otros dos aspirantes del casting del reality, para luchar por otra oportunidad. El reto consistió en reproducir los postres tradicionales creados por Samantha y por los invitados, todocaras conocidas de 'Masterchef' entre las que se encontraban Ruth Lorenzo y Amelicious.

Durante la prueba, Larraitz anunció que estaba embarazada: "Estoy embarazada, me he enterado aquí y estoy con la cabeza fuera". No obstante, eso no evitó que finalmente fuera expulsada: "Me da rabia irme. Podéis invitarme el año que viene otra vez" bromeó antes de despedirse.

Por su parte, David sí consiguió pasar el reto y se convirtió en el nuevo repescado de la edición. 'Masterchef 11' se emite los lunes y martes a las 22:00 en La 1.

