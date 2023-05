"Me quería joder y me ha jodido". 'Masterchef 11' hizo que todos odiaran a Jotha y expulsó a un concursante por segunda vez

'Masterchef 11' sigue de pesca pero esta vez entre sus concursantes expulsados: Laura tuvo la oportunidad de volver a las cocinas pero al final fue eliminada de nuevo, en gran parte por culpa de Jotha.

Breve retorno

La decimocuarta gala de 'Masterchef' se trasladó hasta el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. Allí, se dividieron en dos equipos pero hubo un grupo de aspirantes sorpresa: Roberto, Carlota, Rachel, Karla, Frank, Larraitz, Tuki, Sergio, Jeremy, Leti, Laura, Merce y Marta.

Los concursantes eliminados tuvieron la oportunidad de ser repescados, y para conseguirlo debían realizar los entrantes del menú diseñado por Daniel Ochoa. Al final, Marta y Laura fueron las dos mejores y se ganaron su retorno a las cocinas del reality.

Por su parte, Jotha fue el que más destacó en la prueba de exteriores y por eso los jueces le concedieron el privilegio de decidir entre tener inmunidad, mandando a todos sus compañeros a la eliminación, o quedarse como estaba, y el concursante eligió la primera opción.

Además, la prueba de eliminación fue de repostería y Jotha asignó los platos. A Laura le tocó uno de los más complicados y terminó siendo expulsada. "No me lo han puesto nada fácil. Gracias, Jotha. Me quería joder y me ha jodido. Algún día el karma también te lo devolverá" se despidió por segunda vez del programa. "Haber cocinado bien" le contestó él.

