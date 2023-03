Naomi pasa a mayores con Nápoli con meneo de caderas incluido y destruye por completo a Adrián en 'La isla de las tentaciones 6'

Se veía venir. La relación entre Naomi y Adrián a distancia no ha sido precisamente ideal en 'La isla de las tentaciones' y después de que él besara a Keyla, ella ha decidido que es el momento de ponerse las botas con Nápoli, el italiano dispuesto a provocarla y que después de besarla, re-besarla y volverla a besar ha conseguido su objetivo: acostarse con ella. El que la sigue, la consigue.

Horneando el panini

Después de la noche del cumpleaños de Naomi en la que ambos acabaron durmiendo separados por una almohada y entre besitos, duchas e intenciones calenturientas, Adrián ya sabía que en la otra villa estaba pasando de todo menos partidas al Parchís. Por mucho que Nápoli y ella se respetaran más o menos, como decía Diego Serrano, no hay que poner diques al mar. Y patapum.

"He dormido fatal", le decía Naomi a Nápoli, sin intuir que iba a ser el último de sus problemas. Ella cree que ha tenido que usar una gran fuerza de voluntad para no tener sexo con él, y que si ve en las imágenes a su novio haciéndolo con Keyla se va a cabrear muchísimo. Mientras tanto, en el otro lado, Adrián la echa de menos, recordando que "le ha enseñado lo que es una relación de verdad". Ay, amigo. No te queda nada.

Llegó el momento de la siesta. Y siesta significa "de todo menos siesta", claro: bajo las sábanas, se intuyó el movimiento de caderas único de Nápoli. Y lo único que sabemos de la contestación de Adrián es un "Qué asco, tío, qué asco" acompañado de una ola pegándole en toda la cara. Drama. Puro drama. Ni David Lean, vamos.