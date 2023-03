La isla de las tentaciones 6, séptima gala en directo: parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

Séptima gala de La isla de las tentaciones. El reality presentado por Sandra Barneda emite hoy una nueva entrega en la que tendrá lugar la hoguera de la suegra. Os recordamos que estaremos en este mismo post comentando la gala en directo.

En capítulos anteriores...

Las parejas se separaron en la primera gala y las primeras hogueras llegaron en la segunda. En la tercera, Álex cayó en la tentación con Yaiza y en la cuarta, David se acostó con María. La quinta mostró a Elena desmayándose en plena hoguera y le envió a su novio un regalito con un dron, para anunciarle que la había perdido.

En la sexta gala, Elena decidió no ir a la hoguera, Adrián no pudo ver bien sus imágenes porque no llevaba las lentillas, David siguió dale que te pego con María y Naomi, indignada al ver las imágenes de Adrián besando a Keyla, decidió liarse con Napoli.

En la gala de hoy, David se enfrentará a una hoguera con su suegra, Manuel y Lydia intentarán comunicarse a través de un espejo, Keyla y Naomi celebrarán su cumpleaños, Laura se comerá la nata literalmente de la boca de Saúl y Naomi y Elena tendrán bronca.

Os esperamos esta noche a las 22:00 para ir comentando esta séptima gala en directo y compartir los mejores memes de Twitter.

La hoguera de la suegra

David esperaba encontrarse a Elena en la hoguera y en su lugar aparece su suegra. Le echa en cara haber dejado a su "florecita" por la "muñequita chochona".

Naomi y Napoli se han quedado enganchados en el diván. Lo único más apasionado es el amor de Napoli por las pizzas y en cuanto acaba el beso se pone a hablar de que nadie hace la masa más rica que él. A Elena le indigna que David se burlara del trapo bordado que le hizo su madre.