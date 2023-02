"Qué asco, tío": Naomi ve las imágenes de Adrián besándose con otra en 'La isla de las tentaciones 6' y no da crédito

Después de que Adrián besara a Keyla en el último episodio de 'La isla de las tentaciones', ya intuimos todos que Naomi la iba a liar de lo lindo en la hoguera. Y no ha fallado, claro. Nada más ver las primeras imágenes de ambos lamiéndose ha pedido contar hasta cinco antes de hablar. Aunque sus continuos "Qué asco, tío" lo han dicho todo de antemano.

Caricias, besos y mimitos

"Los lametones en las zonas bajas son innecesarios", añadía Naomi, destacando que su aún novio tiene dos personalidades: una de día y una de noche. Aún así, entre el cabreo, le quedaba el alivio de que él la estuviera respetando. No es que Naomi no lo intuyera, diciendo continuamente "Se van a liar, se van a liar" y dejando claro que no querría estar con una persona así.

Pero lo peor para ella estaba por llegar en forma de escena en el iPad. La cara de Naomi diciendo "Qué fuerte qué fuerte ay ay ay no lo quiero ver" era solo el preámbulo para la reacción de sorpresa definitiva tras ver, bueno, el "beso en la boquita" del que Adrián se estuvo arrepintiendo poco después. Esas imágenes, por lo que sea, han decidido no sacarlas.

"Hasta el momento del beso estaba autoconvenciéndome de que era su amiga, es que son animales que no saben contenerse. Y ahora lo que me espera, verlos follando y de todo, madre mía", ha dicho antes de echar a llorar. "Todo lo que tenemos, qué hijo de puta". Y, cómo no, la confirmación de que por mucho que dijera "Me lo espero" no se lo esperaba para nada. Además, el obvio "quiero irme a mi casa" de rigor. El menú de cada lunes.

"Estaban en la cama morreándose, ¿pues qué van a hacer? ¿Jugar a las cartas?", se ha lamentado Naomi mientras ha añadido que jamás nadie le ha hecho tanto daño. Finalmente, y por suerte para ella, no hay más imágenes. Esta noche. Vaya masacre.