La isla de las tentaciones 6, sexta gala en directo: parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

Sexta gala de La isla de las tentaciones. El reality de Sandra Barneda vuelve una noche más con estas cinco parejas enfrentándose a la tentación. Como de costumbre, podréis seguir la gala con nosotros en directo en este mismo post.

En episodios anteriores...

En la primera gala, las parejas llegaron a República Dominicana y en la segunda llegaron la primeras hogueras. En la tercera, Álex cayó en la tentación con Yaiza y en la cuarta, David hizo lo mismo con María.

En la quinta gala, Elena descubrió el edredoning entre David y María y terminó desmayándose. Llegó el último tentador VIP, dos tentadores fueron vetados y tuvieron que abandonar la convivencia 24 horas: Miguel y María. Elena le envió a David una especie de trapo con la palabra "Barbie" cosida en el medio con un dron y Adrián le dio un beso a Keyla.

En la gala de hoy, continuarán los acercamientos: Marina dudará entre Manuel y Miguel de Hoyos, David seguirá encantado con María... y eso no lo perdonará Elena, que decidirá no ir a la próxima hoguera. Quien sí irá aunque no podrá ver nada por olvidarse las lentillas será Adrián.

Hoguera sin Elena

Elena prefiere ver las imágenes con David delante para que se lo explique. Mmm, ¿qué quiere, que le haga un dibujo? Lydia piensa que Manuel debe de tener una mala imagen de ella y esté criticándola. No sabe cuánta razón tiene.

Adrián besa a Keyla

Manuel debe de tener varios apodos apuntados para Miriam: aparte de Petita, también la llama Blancanieves porque es "toda una princesita". Elena ha decidido no ir a la próxima hoguera. David le propone "copular" a María. Que no se diga que el romanticismo ha muerto.

A Adrián ya le está entrando la bajona de ponerse a pensar en Naomi. Por favor, al menos que se saque la mano del calzoncillo mientras llora. David y María ya están dándose duro contra el muro otra vez. ¿Pero qué les echan en la bebida? A Naomi lo que no le hace gracia no es que Adrián le ponga los cuernos sino que lo haga con "machuchas".

Cuantas veces han follado ya David y María : #LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/YgQeNmR5MF — Luisito SMC✈️💫 👠. (@suexcunmolinero) February 27, 2023

David hace un homenaje a los calzoncillos de Javi llorando sobre la banda bordada de Elena. "Si fuera bonito, aún, pero es una canorrada" comenta María. Manuel piensa que la mejor manera de ligarse a Miriam es darle una limosna... digo, prestarle una camiseta porque seguro que no tiene nada para dormir.

Empezamos la gala con Adrián y Keyla besándose. Lydia le pone ojitos a Miguel pero es más por el chocolate. Marina, A.K.A. la que le roba de vez en cuando el móvil a su novio por celos, ahora está mosqueada porque Manuel se pone celoso. Alejandro está planteándose rezar otro Padrenuestro, a ver si le libra de la tentación.