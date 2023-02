La isla de las tentaciones 6: tres concursantes se dejan llevar y después se sienten fatal al respecto porque "es difícil de entender"

Ponerse a prueba: esa es la frase clave de cualquier edición de 'La isla de las tentaciones'. Entendiendo "ponerse a prueba", claro, como liarse con gente o, al menos, estar a punto de hacerlo y después arrepentirse bastante. Es lo que han hecho David y Álex, que ya han tenido sexo con sus respectivas solteras, y Manuel, que ha flirteado un poquito y ya siente que ha fallado a Naomi.

Me odiaría

Vamos a empezar este carrusel tentativo con el más light, Manuel, que ha tonteado un poquito con Miriam. "Estaba tan tranquilo yo antes de que vinieras tú… Tienes una cara bonita”, comenta el muchacho antes de ponerle el mote (algo ridículo) de "petita". Además, ha reconocido ser infiel y no querer volver a hacerlo, algo que no le ha impedido lamer el cuerpo de su soltera. Y, cómo no, llega el primer arrepentimiento de la noche: "Si fuese al revés, a mí me mataría”. Vamos con el segundo.

David lloró y volvió a llorar pensando en el mal que le estaba haciendo a Elena por acostarse con María. Eso sí, en cuanto volvió a la villa, se volvió a acostar con ella por no perder las buenas costumbres. "Yo sé que es difícil de entender", comentó antes de volver a sollozar. Aunque a ratos parece tenerlo muy claro y ya trata a María como si fuera su novia, en el fondo no deja de pensar en Elena. O eso dice. A saber cuándo saca el tiempo. ¿Y qué pasa con el tercero?

Álex ha sido el segundo concursante en caer del todo y ha tenido sexo con Yaiza, no sin antes explicar que cree que lo suyo puede ser real. Ambos lo dieron todo y, de hecho, Marina ya intuye en la otra villa lo que ha pasado, así que ha invitado a Manuel (el Manuel soltero, claro) a dormir con ella, con la diferencia de que ellos "lo están haciendo bien". Cada cual con la excusa que le valga.