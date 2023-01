La isla de las tentaciones 6, la segunda gala nos dejó a Elena hablando sola, fiestas zodiacales y David yendo de rubia en rubia

Segunda gala de La isla de las tentaciones, en la que llegaron los solteros VIP, Marina hizo saltar las luces de la tentación con Manuel, Elena fue bailando borracha de un lado para otro y Naomi volvió a coger el cabreo del siglo al ver a su novio ligando con dos solteras y luego consolándose él solo bajo la manta.

En episodios anteriores...

La temporada 6 arrancó el pasado lunes con la llegada de las cinco parejas a la República Dominicana. Nada más separarse en villas, a los chicos les estaba esperando una sorpresa: las solteras se presentaron desde el primer día y tuvieron la primera fiesta.

Al ver encenderse la luz de la tentación, las chicas (sobre todo Elena) pusieron el grito en el cielo y fueron con miedo a la noche de presentación de solteros y solteras. Sandra les enseñó las imágenes de la fiesta y Marina, Elena y Naomi no se lo podían creer, en especial esta última, que cerró la gala marchándose furiosa porque su novio hubiera elegido a la soltera que le vaciló diciéndole que "venían curvas".

En la gala de hoy, se celebrará una fiesta de la piscina que saltará las luces de la tentación. En Villa Paraíso, la estrenará Marina con Manuel, llegarán los dos primeros solteros VIP, Sandra les mostrará imagénes de sus novias a los chicos, tendrán lugar las primeras citas y también la primera hoguera de las chicas.

La hoguera de las chicas

Las chicas llegan a la hoguera y Naomi es la primera. Evidentemente, lo primero que la hace saltar es que Adrián le haya regalado una camiseta a Jennifer y que esta haya entrado en su habitación. Y ya cuando ve que se pone a piropear a Keyla y luego hacerse una paja por la noche no puede evitar ponerse a llorar de la rabia. Sin palabras.

Al día siguiente, hay una fiesta en la piscina y van todos a mojar (a las solteras con pistolas de agua, claro). Sandra llega de improviso y a Naomi la han pillado en bragas. Viene a anunciarles las primeras hogueras. En Villa Playa, todos los chicos van de negro pero insisten en que es casualidad.

Primeras citas

Naomi dice que Napoli le parece un flipado, justo después de decirle: "Yo estoy buenísima. Yo lo sé". Después de hacer saltar la alarma cuando Napoli lanza a Naomi en la piscina, Adrián se duerme rezándole a quien quiera escucharle que por favor haya sido porque su novia le haya dado un beso a otra chica de broma. Elena decide dejar de ir dando bandazos borracha de un lado a otro y subirse la bebida a su habitación.

A Elena le aplauden por bailar (la ven necesitada de validación). Ahora es cuando vemos lo que nos colaron como la primera luz de la tentación en la villa de las chicas: Manuel dándole besos en el cuello a Marina (que no os engañen, llevamos dos horas en las que no ha pasado nada todavía... con esto no lo arreglan).

Sandra aparece en Villa Playa con la tablet. Manuel casi se arranca el labio de ver a su novia bailar con otro. No ha pasado nada y todos están como si les hubieran sacado un riñón sin anestesia. Mientras, en Villa Paraíso han empezado una fiesta temática del zodíaco (de verdad que alguien debería aconsejarles no hablar mucho porque como oradoras no tienen mucho futuro).

Es el cumpleaños de Jennifer y Adrián quiere regalarle algo. ¡Ya sé! Envuelve rápidamente una camiseta suya y se la regala. Bueno... la intención es lo que cuenta. En la piscina, Keyla le dice a Adrián que ha sido un borde con ella y él la abraza para que le perdone. Pues ya han saltado todas las luces de la tentación en Villa Paraíso y solo han pasado dos días escasos.

La India ya se ha enamorado de Manuel y eso que lo acaba de conocer. María le pregunta a David por lo que le gusta de ella y él le responde: "Pues que eres así... rubia" (ojalá entrara la de 'La princesa cisne' ahora para soltar aquello de "¿La belleza es lo único que te importa?").

Al día siguiente, Adrián y Álex (A.K.A. los dos que tienen las novias más tóxicas) se dan ánimos en el desayuno. Llegan las primeras citas y las chicas y los solteros se montan en caballos (estoy echando mucho de menos 'Fboy Island', cuando te alternaban los planos de cita con planos del camello sacando la lengua).

Primeras fiestas

En Villa Paraíso, salta la luz rosa y a Elena le va a dar un síncope (no sabemos si porque cree que es David o porque se emociona al ver su color favorito). Va de un lado para otro abanicándose y al final se sube a la habitación mientras canta 'Sube la adrenalina' y habla sola. Naomi llora porque solo uno de los perros es suyo, el otro es de Adrián.

SUBE LA ADRENALINA SUBE

SUBE LA ADRENALINA

María le entra a David diciéndole que para ella "el sexo es el 80% de la relación" y a él le hacen chiribitas los ojos. Keyla y Adrián se inventan un saludo secreto. Manuel ha cogido a Marina en volandas y se han tirado juntos vestidos a la piscina. Y como están muy juntitos, pues ha saltado la luz de la tentación (emosido engañado con el adelanto).

Álex dice que su novia le da miedo y cuando una tentadora le pregunta si ha tenido esas actitudes fuera de la isla, se hace el longuis. Empiezan las fiestas y a Manuel ya se le ha olvidado el disgusto de despedirse de Lydia: "Quiero que todos activemos el modo diablo" y se abre la camisa.

Toca despedirse y si ya de normal a Elena le cuesta hablar, imaginaos mientras llora. Viene María a llevarse a David y Elena le prohibe cogerle de la mano: "Soy más guapa que tú". Naomi casi le pega un bocado a Jennifer cuando viene a recoger a Adrián.

Arrancamos con Naomi echando espumarajos por la boca, tal como la dejamos en la gala anterior. Se quiere ir a su casa con los perros (pues ya somos dos). Al final Sandra le convence de quedarse. Llegan los dos primeros solteros VIP (bueno, para quien los conozca): Saúl y Miriam. A ella casi se le sale el corazón por la boca cuando uno de los chicos dice que baila bien.

La segunda gala de La isla de las tentaciones se emitió el lunes 30 de enero y la próxima será el 6 de enero a las 22:00 en Telecinco.