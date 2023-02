La isla de las tentaciones 6: quién es Elena, la Barbie educadora a la que le va a dar un desmayo de un momento a otro

En lo que llevamos visto de La isla de las tentaciones, es innegable que Elena es carne de cañón para memes. La concursante ya ha protagonizado varios momentos memorables y promete dar muchos más a lo largo de la temporada.

Solo cabe una Barbie aquí

Elena Adsuara tiene 23 años y es de Castellón. Es educadora infantil y le encanta la moda y salir de paseo. Su cuenta de Instagram ronda los 84.900 seguidores y su cuenta de TikTok los 66.000 seguidores.

Elena entró a la isla como pareja de David Vaquero, con el que lleva 2 años. Ambos se llaman a sí mismos "Barbie y Ken" (y se lo toman muy en serio, sobre todo ella) y se conocieron por Instagram. Ella asegura que "no va a cambiar a un feo por Ken".

En el reality, se presentaron como la pareja idílica pero duró poco. Elena ha estado sufriendo desde el primer día cuando vio entre las solteras a María, una de las seguidoras de David en Instagram que, encima, se hace llamar la Barbie malagueña.

A Elena le preocupa que David caiga en la tentación con ella, "porque es un chico muy caliente", y con razón: en la anterior gala, su novio se enrolló con María en la habitación e incluso parece ser que ha habido sexo. Sabemos también que Elena quedará totalmente destrozada tras ver estas imágenes y es muy probable que la cosa acabe en desmayo.

Aparte de su explosión interna (y no tan interna), hemos podido ver cómo Elena no necesita a nadie para divertirse sola en las fiestas de la villa: yendo borracha de aquí para allí, arrancándose a cantar 'Sube la adrenalina' mientras intenta subir las escaleras y totalmente convencida de que la luz rosa es la suya. ¿Qué otra cosa puede ser si no?