La isla de las tentaciones 6: María ignora los "No quiero" de David, que se defiende regular (y acaban acostándose juntos, claro)

Casi parece que después de la anterior edición de 'La isla de las tentaciones', que fue a ritmo de tortuga, los productores se han empeñado en meter prisa a los tentadores y las tentadas, porque en su tercer episodio ya han caído Álex y David. Aunque de una forma, digamos, un tanto forzada. Más que caer en la tentación, María le ha empujado con todas sus fuerzas, vaya.

Solo sí es sí

María ha intentado besar a David de todas las formas posibles durante la fiesta: acercándose lentamente a sus labios y prometiéndole que no le va a besar, llevándole a hablar en privado... Y el muchacho ha aguantado como un roble hasta que han entrado en su cama y ella ha hecho caso omiso a su "No quiero", besándole en la boca y lo que surja.

Mientras tanto, en la otra villa, Elena comentaba, viendo la luz de la tentación, que si David le falla, se va a dar un trompazo. Y por lo que parece, no es que David se arrepienta demasiado de lo que ha hecho, con las excusas de siempre: me he dejado llevar, me he dejado tentar, es que siento por ella, es que no es lo mismo que lo que ha hecho ella. Llámalo como quieras.

Hay que decir que durante todo el día David y María han estado subiendo el nivel de la conversación hablando de sexo hasta límites bastante poco éticos teniendo en cuenta que hace tres días lo daba todo por su novia. En fin, la gente de 'La isla de las tentaciones', que vive en su mundo. En el próximo episodio, gritos y lagrimeo. El menú habitual.