La isla de las tentaciones 6: el debate mostró a Elena destrozada al ver las imágenes de la infidelidad de David y a él le sabe mal

La tercera gala de La isla de las tentaciones concluyó con David y María teniendo sexo (supuestamente, ya que solo los vimos enrollarse y taparse un poco con la mantita). El debate adelantó cómo esas imágenes destrozarán a Elena aunque David no quiere hacerle daño.

"Me dijiste que me querías"

Las próximas hogueras serán una fiesta de gritos y lágrimas. O eso adelantó 'El debate de las tentaciones', que mostró la reacción de Elena al ver las imágenes de la infidelidad de su novio cayendo en la tentación con María.

Aunque no se han visto dichas imágenes, lo que sí hemos podido ver es cómo se le desencajaba la mandíbula al verlas para luego lanzar un grito desgarrador y levantarse bruscamente con la cara llena de lágrimas.

"Me voy de aquí, no quiero saber más" clama después de tropezarse al intentar salir de la hoguera. "No, por favor, no. No me lo esperaba. Por favor, David, ¿qué has hecho, tío? Me dijiste que me querías" ha dicho mientras lloraba en una esquina en cuclillas.

Por su parte, para David "también es duro", porque en la siguiente hoguera de repente le ha dado por pensar en lo que pueda sentir Elena al verle retozando con María y ahora le sabe mal: "No se merece pasarlo mal" dice entre lágrimas. "Es mi culpa, te juro que no le quiero hacer sufrir".

En cuanto a las audiencias de 'El debate de las tentaciones', ayer el programa cerró con un 10.7% de share y 978.000 espectadores y no logró derrotar a su principal rival de la noche ('Hermanos' con 15.6% y 1.583.000). No obstante, sí que logró una mejoría respecto a la semana pasada (unos 36.000 espectadores más) y desde luego son unos datos más alentadores que los que obtenía la temporada pasada en Cuatro.