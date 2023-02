La isla de las tentaciones 6: dónde y cuándo ver la sexta gala, en la que Marina verá el edredoning de Álex y otro concursante caerá en la tentación

Esta noche será la sexta gala de La isla de las tentaciones y con ella las terceras hogueras y un nuevo concursante caerá en la tentación. Como de costumbre, podréis seguir la gala con nosotros en directo.

¿Dónde y cuándo?

Hoy, lunes 27 de febrero, se emitirá el episodio 6 de La isla de las tentaciones a las 22:00 en Telecinco y acabará sobre las 00:30. Además, se podrá ver online a través de Mitele.

En la gala 6, David y María seguirán con lo suyo, aunque de vez en cuando a él le dé por sentirse mal al acordarse del pechito que le mandó Elena con el dron para avisarle de que "ha perdido a su Barbie".

No será el único, ya que Marina se debatirá entre dos solteros: Manuel, el militar, y Miguel, el de los Hoyos. Adrián se autoflagelará por haber besado a Keyla, Naomi que-si-sí-que-si-no con Napoli y Manuel se echará la siesta con Miriam.

Elena decidirá no ir a la hoguera porque no quiere ver a David ni en pintura (ni en tablet), Marina se enterará del edredoning entre Álex y Yaiza, Manuel creerá haber visto de fondo a Naomi y Napoli dándose un visto y Adrián... bueno, como no lleva las lentillas, nunca lo sabrá. Os esperamos a las 22:00 para ir siguiendo la gala en directo y ver qué se cuece por redes.