Óscar Díaz gana el bote de 'Pasapalabra' y este es el dinero que le quedará después de tributar en Hacienda

Anoche tuvo lugar el esperado programa de 'Pasapalabra' en el que se decidiría qué concursante se haría con el codiciado bote. Finalmente, Óscar Díaz se alzó como ganador y se embolsó los 1.816.000 euros del premio.

A por el bote

Al igual que ya hiciera hace un año y dos meses con el duelo entre Rafa Castaño y Orestes Barbero, 'Pasapalabra' volvió a repetir la jugada de reservarse para el prime time el programa en el que se pondría fin al tira y afloja entre los dos concursantes que se disputaban el bote.

Tras 154 programas de duelo, Moisés Laguardia y Óscar Díaz resolvieron quién de los dos se haría con el dinero del tercer mayor bote en la historia del concurso. Después de que Moisés se plantara con 22 aciertos, fue el turno de Óscar para intentar remontar en El Rosco, ya que partía con uno menos.

La respuesta definitiva fue la última letra del Rosco, la F: "Apellido del arquitecto que diseñó la villa Wenhold en la ciudad alemana de Bremen". Díaz contestó "Fahrenkamp" y, tras una pausa dramática, Roberto Leal le confirmó que había acertado y, por tanto, era el ganador del bote.

"¡Te acabas de llevar a casa 1.816.000 euros!" le anunció eufórico el presentador. "Estoy superado" logró articular Díaz, que reconoció no haber estado nada seguro de la última respuesta y que se lo había jugado todo al nombre que le sonaba. También le dedicó unas últimas palabras a Moisés: "Para mí has sido un referente. Tú mismo lo has dicho, gusta enfrentarse a los mejores, y para mí eres el mejor".

¿Cuánto se queda Hacienda?

Como suele suceder con los premios ganados en concursos, Díaz no dispondrá de la cantidad íntegra de 1.816.000 euros, sino que una parte irá a parar directamente a Hacienda. A esa cantidad hay que descontar el 19% de retención de IRPF, que rentendrá directamente la cadena.

Además, Díaz tendrá que descontar también el 22,5% de la cuota estatal y el 21% de la cuota autónoma, ya que tributa en la Comunidad de Madrid. Lo que dejaría el premio en 989.720 euros, según desglosa verTele.

En Espinof | Las 54 películas más taquilleras de la historia, todas las que han recaudado más de 1.000 millones de dólares

En Espinof | Las mejores películas de 2024