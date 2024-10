Prepara los pañales, porque 'Outlast' va a dar el salto al cine. Lionsgate ya trabaja en la adaptación de uno de los videojuegos más terroríficos de la historia

Hay una breve, pero muy distinguida selección de videojuegos que me han hecho apagar la consola entre sudores fríos y decir: "Ya vale por hoy, que voy a acabar con contracturas y taquicardia por culpa de la tensión". Entre ellos se encuentran joyitas como 'Alien: Isolation', 'Dead Space', 'Silent Hill 2' y un 'Outlast' que llevó el found footage jugable a un nuevo nivel.

Miedo me da

El productor Roy Lee, responsable de las geniales 'Barbarian', 'Late Night with the Devil' y 'Strange Darling' será el encargado de capitanear un proyecto que estará bajo el ala de Lionsgate y que escribirá J.T. Petty, guionista de ambas entregas de 'Outlast' y de largometrajes como el western de terror 'The Burrowers' y 'Hellbenders'. Así ha hablado Petty sobre la cinta.

"[La desarrolladora] Red Barrels ha estado empujando los límites del horror en los videojuegos durante más de una década, y expandir el universo de Outlast al cine es una oportunidad increíble para profundizar en los personajes y asesinos que amamos”.

Lee, por su parte, ha hablado sobre las posibilidades que abre adaptar 'Outlast' a la gran pantalla.

“Cuando Outlast se lanzó en 2012, cambió el panorama del terror en los videojuegos, estableciendo un nuevo estándar de inmersión en el género. Su profundo y emergente trasfondo proporciona una base perfecta para crear una película que ahonde en los horrores psicológicos y físicos que están en el núcleo de la franquicia. Estoy emocionado de dar vida a este mundo único para nuevos espectadores y para los fanáticos dedicados de la serie”.

Ahora bien, ¿de qué va 'Outlast'? Para hacerte una idea de lo que cabe esperar de la producción, nada mejor que echar un vistazo a la sinopsis oficial del primer videojuego:

"En las remotas montañas de Colorado, horrores acechan dentro del Manicomio Mount Massive. Este hogar, abandonado durante mucho tiempo para personas con enfermedades mentales, ha sido recientemente reabierto por la rama de “investigación y caridad” de la corporación transnacional Murkoff, operando en el más estricto secreto... hasta ahora.

Actuando sobre una pista de una fuente anónima, el periodista independiente Miles Upshur se infiltra en la instalación, y lo que descubre camina en una línea aterradora entre la ciencia y la religión, la naturaleza y algo completamente diferente. Una vez dentro, su única esperanza de escape reside en la horrible verdad en el corazón de Mount Massive".

No sé tú, pero yo ya estoy deseando echar el guante a lo que pueda salir de aquí. Eso sí, en este caso no pienso volver a jugar a 'Outlast' ni a su secuela para ir matando el gusanillo.

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | 19 obras maestras del terror español