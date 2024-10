Cómo 'Anora' ha conseguido hacer una estrella de Mikey Madison. La actriz que hasta ahora solo había sido una excelente secundaria

Tras dejar su huella en la temporada de premios, llega hoy a los cines de España 'Anora', la nueva obra de Sean Baker y que promete ser una de las mejores películas del año. La cinta es también el primer gran papel protagonista de Mikey Madison, y lo hace de la mano de uno de los cineastas indies contemporáneos más aclamados.

No es el primer papel protagonista de Madison. Solo el año pasado la actriz estrenó 'All souls', un pequeño drama criminal que encabezaba sobre la guerra policial contra las drogas, y hasta hace un par de años era miembro principal del elenco de la comedia sobre Hollywood 'Better Things' a lo largo de sus cinco temporadas.

Pero si le preguntas al espectador medio, probablemente solo conozca a la actriz por dos cosas. O bien por haber sido secundaria en 'Érase una vez en Hollywood', un papel ya inolvidable por su desagradable fin, o por haber formado parte del reboot de 'Scream'. En ambos casos dibujaba un perfil similar, una "mean girl" con carisma y un lado oscuro.

Es para Madison una suerte haber cruzado caminos con Sean Baker. El cineasta ha destacado desde principios de su carrera por sus historias profundamentes ancladas en personajes, personajes además tan pintorescos como complejos, que sacan especial partido de los intérpretes que les dan vida. En 'Tangerine' nos descubrió a Kitana Kiki Rodriguez, y en 'The Florida Project' nos enseñó una nueva cara de un actor tan asentado como Willem Dafoe.

El trabajo de Mikey Madison en 'Anora' se siente como el sumatorio de ambas filosofías. La actriz no es una completa desconocida como es la mayor parte del reparto de sus películas, pero es claramente alguien que se beneficia de tener un foco que no ha tenido hasta ahora. Si sus roles secundarios con Tarantino o en 'Scream' se le habían quedado pequeños y corrían el riesgo de encasillarla, este rol le da espacio de sobra para lucirse y explorar.

Habiendo ganado la Palma de oro en Cannes y estando nominada a los Gotham, premios que a menudo sirven como antesala a los Oscars, Madison no es solo una "indie darling", también se ha convertido en una obsesión en redes, con un ciclo mediático que está llenando internet de clips y entrevistas suyas. Toda esta atención parece resultar natural para la actriz, dejando muy buena impresión tras su paso por peajes cinéfilos ya obligatorios como el Criterion Closet o la entrevista de Letterboxd.

Está por ver si esto es flor de un día. Simon Rex también ganó en notoriedad con el lanzamiento de 'Red Rocket' pero desde entonces su carrera no parece haber cambiado de curso. Los próximos meses de su carrera son importantes para una actriz que a partir de ahora tendrá que ser más selectiva con sus proyectos y a la que, de momento, le toca disfrutar de un trabajo bien hecho.

En Espinof | “The Florida Project habla de una economía paralela en una sociedad obsesionada con la riqueza”. Sean Baker, director

En Espinof | Las 15 mejores películas de 2024 (por ahora)