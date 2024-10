"Es como ver a un Jack Nicholson joven". El director de 'Smile 2' explica su homenaje a 'El resplandor' a través de Ray Nicholson

No importa cuanto tiempo haya pasado desde su estreno —de hecho, ya han volado 44 primaveras—: 'El resplandor' no sólo continúa ocupando los puestos más altos en los rankings con el mejor cine de terror de la historia compitiendo con otros clásicos de la talla de 'El exorcista', también sigue siendo material de inspiración para los nuevos cineastas especialistas en el género.

Un Ray-o de luz

Parker Finn, responsable de la sorprendente 'Smile' y su nada desdeñable secuela no es una excepción, y ha materializado su devoción hacia la obra maestra de Stanley Kubrick con un fichaje de lo más peculiar para 'Smile 2'. Su nombre es Ray Nicholson y, sólo leyéndolo, es posible que ya hayas atado cabos y sepas por dónde van los tiros.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, el realizador ha explicado cómo aterrizó el hijo de Jack Nicholson en el proyecto tras una prueba de casting sorprendente y cómo se ajustó perfectamente a lo que se necesitaba para el papel.

“Creo que siempre intento hacer referencia a El resplandor. Ray hizo una audición tan potente para ese papel que, al instante, pensé: 'Oh, Dios mío, es como ver a un Jack joven'. Lo que me impactó de verdad fue lo bien que encajaba Ray en el papel de este personaje venenoso pero encantador que interpreta en la película. Podía transmitir esa sensación de ansiedad y, al mismo tiempo, cierta fascinación”.

Según Finn, no escribió el rol para Nicholson, describiendo su fichaje como una "coincidencia maravillosa" —no lo sé, Rick...—. No obstante, la tétrica sonrisa de Ray no fue la única conexión con la adaptación de la novela de Stephen King, encontrando en la paleta de colores de algunas escenas conexiones directas con el icónico bar del Hotel Overlook.

“Planeamos usar todos esos colores. Al trabajar con mi diseñadora de vestuario, Alexis Forte, probamos varias opciones para Ray en esa escena, y en cuanto le pusimos el traje final, todos pensamos, ‘Dios mío, esto es El resplandor. Se ve exactamente como Jack”.

