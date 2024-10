Dennis Quaid indica que interpretar a Ronald Reagan ha sido el mayor reto de su vida y señala a Donald Trump como su "presidente favorito"

Es muy llamativo que un actor que ha brillado con luz propia en películas como 'Traffic', 'Un domingo cualquiera' o 'Lejos del cielo' no tenga ni una sola nominación al Óscar, pero a sus 70 años, Dennis Quaid no deja de buscarla. Este año no solo lo ha buscado tomándose 'La sustancia', sino que también se ha puesto en la piel del ex-presidente Ronald Reagan en una película que ahora mismo está en cines y que, según dice, ha sido el mayor reto de su carrera.

El señor Ba-Reagan

Según le ha contado a CBN News, el presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989 "era un personaje que me intimidaba interpretar y el mayor desafío de mi vida, y estoy muy contento de haberlo hecho. Me di cuenta de que Reagan no era un hombre rico; era un hombre humilde. Y ahí es cuando se hizo más grande en mi cabeza".

Si naciste en 1983, no recuerdas realmente la presidencia de Reagan o cómo era el mundo. Creo que es importante enseñar a los que tienen 40 años o menos cómo era todo en aquella época. Aquellos que sean mayores recordarán cómo se sentía ser un americano entonces. El presidente Reagan representaba a América. Compartía principios sobre la importancia de América que no tenían parangón, y necesitamos volver a verlo.

Si te suena a cierto eslogan presidencial, no vas desencaminado: "Reagan tomó las riendas de nuestro país en un momento donde las circunstancias eran muy parecidas a las de hoy. De hecho, había una especie de malestar general a través del país, éramos una nación en declive y Reagan llegó y nos dijo que no era así, que éramos una ciudad brillante en la colina y debíamos actuar como tal, y respondimos". Poco después, en un mitin de Donald Trump en Coachella, afirmó algo similar.

Es increíble cómo los problemas de las elecciones de 1980 son muy similares a los de hoy. Éramos una nación en declive, eso es lo que nos dijeron. Ronald Reagan llegó y dijo que no, no éramos una nación en declive. Estábamos yendo ahí, pero le seguimos. Lo mismo pasa con Trump, con el Presidente Trump. Mi presidente favorito del siglo XXI.

