'OT 2023' expulsó a un concursante por unanimidad y tuvo una dramática nominación

Continúan los dramas en las expulsiones de 'Operación Triunfo': Paul logró salvarse por mayoría aplastante, mientras que Álex Márquez no se libró esta vez de ser eliminado. También se vivió un momento de tensión cuando Violeta y Chiara quedaron como las dos nominadas de la semana.

Los que se quedan

Esta semana, Álex y Paul se jugaban la plaza en la academia y fueron sus actuaciones individuales las que abrieron la gala. Chenoa reveló al final cuál era la decisión del público: con un 82,1% de los votos, Paul se convirtió en el concursante salvado, por lo que Álex pasó a ser el expulsado del programa.

Tras hacer una de las actuaciones más espectaculares de la noche, a nadie le sorprendió que Martin fuera el favorito de la semana y se salvó automáticamente. El jurado eligió a Bea, Violeta, Chiara y Álvaro Mayo para optar a la nominación.

De esos cuatro, los profesores salvaron a Álvaro y la mayoría de compañeros eligió a Bea para ser salvada. Lo que dejó a Violeta y Chiara como las nominadas de esta semana y dio pie a un momento de silencio absoluto, en el que Violeta no pudo contener las lágrimas.

Actuaciones de la noche

La gala del 8 de enero se abrió con el tema grupal de 'Quédate' (Quevedo y Bizarrap) y continuó con las siguientes actuaciones: Álex con 'Contigo' (Pablo Alborán y Sebastián Yatra), Paul con 'When the party's over' (Billie Eilish), Bea y Lucas con 'Eye of the tiger' (Survivor), Ruslana y Juanjo con 'I put a spell on you' (Annie Lennox), Naiara y Cris con 'Farsante' (Ozuna), Violeta y Álvaro con 'Flowers' (Miley Cyrus), Chiara con 'Mía' (Belén Aguilera) y Martin con 'Alors on danse' (Stromae).

