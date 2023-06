'Supervivientes 2023' dijo adiós a su nuevo concursante expulsado y enfrentó a Asraf contra la noria infernal

La isla de 'Supervivientes 2023' cada vez está más vacía: anoche, Alma Bollo se unió a la lista de concursantes expulsados después de que Asraf Beno se alzase con el liderazgo en la noria infernal.

Alma, eliminada

'Supervivientes' reveló anoche qué concursante era el elegido por la audiencia para abandonar la isla. Bosco, Jonan y Alma eran los nominados para esta semana y Sobera fue anunciando sus nombres hasta revelar que Alma era la próxima concursante expulsada.

Jonan recibió la noticia con mucha tristeza:"Me duele mucho porque llevo desde la primera noche con Alma". "No salgo con un hermano, salgo con dos" le corrrespondió Alma, después de despedirse. "Nunca me lo hubiera imaginado así. Me he superado en todos los aspectos que tenía que superarme. Para mí, he sido una buena superviviente. Me alegro de haber llegado hasta aquí".

Una decisión que sorprendió, ya que Jonan había expresado en más de una ocasión su voluntad de volver a casa, y dejó otros tres nuevos nominados: Bosco, Adara y Artùr. Durante la gala, Sobera también confirmó que Oriana Marzoli se unirá a Alejandro Nieto para entrar al reality como "fantasmas del pasado".

Noria de liderazgo

La eliminación vino precedida por varias pruebas para decidir quién se quedaba el collar de líder. En primer lugar, Bosco, Asraf y Artùr tuvieron que aguantar varias horas tocando una urna, tras lo cual tuvieron que sujetar un coco con una cuerda. Únicamente los dos últimos lograron pasar a la siguiente prueba: la noria infernal, que después de muchas vueltas concluyó con la victoria de Asraf.

