'Supervivientes 2023' evacuó de urgencia a Yaiza y salvó a dos concursantes de la nominación

Nueva gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' y nueva ceremonia de salvación. Adara y Asraf fueron los dos afortunados que consiguieron librarse de la nominación, en la misma noche en la que Yaiza tuvo que ser atendida de urgencia por el servicio médico.

Dos concursantes salvados

'Supervivientes' dio pie a la ceremonia de salvación con overbooking de nominados: Adara, Manuel Cortés, Arelys, Yaiza, Asraf y Raquel Arias se enfrentaron anoche por seguir concursando en el reality.

Laura Madrueño anunció primero los nombres de Yaiza y Arelys, que no se libraron de la nominación pero al menos se pudieron ahorrar el subirse a la barca. Una vez allí, todos fueron cayendo al agua hasta llegar a Adara y Asraf, que fueron los elegidos por la audiencia para salvarse esta semana.

"No me quiero poner intensa, pero es que no lo puedo evitar. Gracias, gracias, gracias. Esto es una experiencia durísima pero eso es lo que la hace increíblemente bonita. Os llevo aquí, en mi corazón. ¡Gracias!" lo celebró Adara, después de abrazar eufórica a Asraf. "Estoy flipando, muchas gracias a todo el mundo" añadió su compañero.

Yaiza, evacuada

En la misma gala, Yaiza vivió su peor momento en Honduras. La pareja de Ginés volvía de pescar un pez cuando comenzó a sentirse mal:"Se me están durmiendo las piernas". Sus compañeros corrieron a socorrerla y ella se quedó tumbada en las rocas mientras temblaba. Cuando finalmente se incorporó, llegaron los servicios médicos con una barca y la evacuaron.

Pese a que Yaiza volvió a la playa ya recuperada, volvió a sufrir otro mareo más adelante y los sanitarios tuvieron que intervenir una vez más. Actualmente, la concursante se encuentra mejor y, según Carlos Sobera, "tuvo bajones de tensión" debidos al hambre y el calor.

