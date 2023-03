"Te has liado con la muñeca Chochona": la llegada de la suegra de David revoluciona 'La isla de las tentaciones 6'

Desde que a Elena le contaron cómo David metió su banda de Barbie en un cajón antes de zumbarse a María, ella tuvo muy claro una cosa: de ella se podía reír, pero no de su familia. "¿Quién te crees que eres para reírte de la banda que ha hecho mi madre?", comentaba. Y como quien invoca a un diablo, de repente la suegra llegaba a 'La isla de las tentaciones 6' dispuesta a confrontar a su previsible ex-yerno. Y se venía el lío.

Ken deja a Barbie

Cuando David y Elena entraron a la isla, lo hicieron de la mano e insistiendo en que ambos eran Barbie y Ken. Pero siete programas después ya estaba esperando encontrarla en la hoguera y diciendo que "Quiere mandarme a la mierda, supongo". Sin embargo, en su lugar entraba la suegra, preguntando que qué había pasado, ante lo que recibía una respuesta corta pero realista: "La he liado".

La suegra, matándose con la razón ("Creía que eras inteligente, aposté por vosotros") plantaba cara a un David que dice que bueno, tan mal no está lo que ha hecho, porque en las imágenes no ha visto tan mal a su aún novia. Eso sí, la madre de Elena lo tenía más que claro: "Cambias a mi Barbie, a mi florecita, y te lías con la muñeca Chochona. Estabas preparado, sabías que había que pensar con la cabeza, no con la cabeza de abajo, guapi". David comentaba que creía que era más fácil, a lo que ella contesta "¿Más fácil? Eso es que no querías a mi hija".

¿La excusa? Bueno, que estoy "24 horas con chicas en una villa, conoces a chicas, tienes citas...". Pero el sofoco estaba por llegar: ambos se ponían a ver imágenes de lo sucedido. O sea, del sexo entre ambos. "Qué espectáculo, qué finura". Y entre la suegra llamándole "caballito de mar" a él ("Sale a galopar") y "muñeca Chochona" a María, Sandra Barneda le ha parado para que no se meta con la tentadora.

Al final, la cosa ha acabado con un abrazo y un solo deseo: "Que sea feliz, pero esto no tiene perdón de dios". La respuesta de David al volver a la villa era decir que vaya culazo se le hacía a María en los vídeos. Ante todo, clase.