"Tienes una oportunidad": Lydia y Manuel se ven durante tres minutos a través de un cristal pero no pueden hablarse en 'La isla de las tentaciones 6'

Un año más, llega la bonita tradición de que una pareja se vea a través de un cristal (aunque ellos lo han llamado "espejo", pero bueno) en 'La isla de las tentaciones'. Y en este caso, todos los novios han decidido que sean Lydia y Manuel los que se vean. Algo que a Naomi, el día de su cumpleaños, le ha sentado regular, dando vueltas todo el rato: "Si fuera antes del beso... creo que se le ha ido de las manos".

Carros de fuego mal

Lydia no entendía por qué iba a ir su novio a encontrarse con ella: "Igual es que está mal y yo aquí preguntándome si se está enamorando de otra". A priori no tenía ningún remilgo: "Me gustaría expresarle que salgo de aquí con él, sin duda". Pero claro, del dicho al hecho va un trecho. Y después de ver a Manuel corriendo y tirándose al agua, al que solo le faltaba Vangelis para ser una especie de 'Carros de fuego' de Hacendado, igual se le han pasado un poco las ganas.

Tres minutos dan para susurrar mucho: más que hablar por mímica se han dedicado a comunicarse bajito. "¿Qué has hecho, te estás enamorando de ella, quieres que me vaya sola de aquí?", le decía ella ante su cara de incomprensión mientras él se arrodillaba como para pedir matrimonio. "¿Tú me quieres a mí? Me voy a ir sola, si no cambias, me voy a ir sola. Sola. ¿Lo ves normal? ¿Qué estás haciendo?", comentaba, a lo que él replicaba "¿Qué has visto de mi?", sin entender absolutamente nada.

"Piensa", le repetía ella una y otra vez. "Te lo juro, te amo, más que nada", le contestaba él. Intensidad pura. Y al final ambos se han mirado a través del cristal y han acabado prendados el uno del otro una vez más. "Como vea algo, me voy sola", le ha avisado ella. "Aguanta. Te amo", ha finalizado él antes de irse cada uno para su casa. Eso sí, Manuel ha vuelto a la villa pensando que no quiere estar con él, así que igual no ha sido tan perfecto el reencuentro.