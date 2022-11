Black Friday en Amazon: recrea los mágicos escenarios de Pandora con la espectacular construcción LEGO de 'Avatar' a mitad de precio

Tras largos años de espera y dejando unas expectativas muy altas en su primera entrega, parece ser que por fin podremos volver a adentrarnos en el mundo de Pandora de 'Avatar', la característica película de James Cameron de la que todo el mundo habló en su día. Estas Navidades podremos volver a ir al cine y disfrutar de un baile magistral en lo audiovisual, pero podemos adelantarnos con unas curiosas, a la vez que magníficas, construcciones LEGO de la propia película. Cada uno de los sets de LEGO admite la devolución hasta el 31 de enero de 2023, algo a tener en cuenta por si queréis adelantar los regalos de Navidad.

Árbol de las Almas

Es evidente que uno de los elementos más llamativos y que consiguió que captase nuestra atención es la belleza recreada en el mundo de Pandora: cada animal, planta y escenario dotaba a la película de una gran belleza visual, y no podríamos hablar de una gran recreación en construcciones LEGO si no cuenta con dicho elemento. La construcción 75574 incluye al Toruk Makto y el Árbol de las Almas con sus llamativos colores, y su precio no puede ser más interesante para regalar en Navidad, ya que se queda en los 93,20 euros en lugar de su precio recomendado de 149,99 euros, y viene con un total de 1.212 piezas.

Si queréis conseguir una iluminación perfecta para este set de LEGO de Avatar, en Amazon también está disponible el juego de luces LED de la construcción. Aunque no está de oferta, su precio es de 66,70 euros y podremos darle un toque extra de belleza, algo que es interesante si lo queréis para ampliar vuestra colección de LEGO.

Montañas Flotantes

Hay muchas escenas clásicas de la primera película, así como escenarios que cobraban una gran importancia. Las Montañas Flotantes del sector 26 es una de ellas, y ahora puedes recrear esta magistral batalla por la supervivencia de Pandora con la construcción LEGO 75573, que incluye el helicóptero, animales y 5 minifiguras. Su precio es de 67,49 euros durante el Black Friday en lugar de los habituales 99,99 euros, e incluye un total de 887 piezas.

Primer Vuelo en Banshee

La anterior construcción está basada en uno de los grandes momentos de la primera película de 'Avatar', pero sin duda otra de las grandes escenas transcurre durante el primer vuelo del joven protagonista, Jake, que también podemos recrear con la magistral construcción LEGO 75572 que incluye dos Banshees y diferentes mini figuras. Su precio cae hasta los 40,11 euros en Amazon frente a su precio recomendado de 54,99 euros, y viene con un total de 572 piezas.

