'Black Panther: Wakanda Forever' esconde cameos inesperados, guiños al pasado y vistazos al futuro del UCM... pero son visto y no visto

Puede que 'Black Panther: Wakanda Forever' no fuera el festival de cameos y easter eggs al que Marvel nos suele tener acostumbrados. No hubo una aparición sorpresa del Doctor Muerte ni se intuyó de fondo el Edificio Baxter, pero eso no quita para que, además de un sentido homenaje a Chadwick Boseman, también fuera un recopilatorio de momentos pasados, presentes y futuros del UCM, con cameos de esos que si pestañeas te pierdes y escenas que recuerdan, irremediablemente, a otras del pasado. ¡Echemos un vistazo!

Cuidado, que hay spoilers de la secuela de 'Black Panther'. Si lees algo que no te gusta, no lances a tu ejército submarino contra nosotros.

Un libro pequeñito

En el metraje de 'Ant-man y la avispa: Quantumania' que proyectaron en la Comic-Con se veía que nuestro héroe había aprovechado el tiempo en escribir sus memorias, 'Watch out for the little guy' (algo así como 'Cuidado con el pequeñín'). En la secuela de 'Black Panther', mientras Anderson Cooper habla sobre Wakanda en la CNN, se lee en un faldón que Scott Lang seguía de gira promocionando su autobiografía. Un pequeño guiño para los más ansiosos.

Nuevo Asgard

No hay tiempo para el llanto: durante la siguiente retransmisión de la CNN, en la que se informa de la muerte de la reina Ramonda, en un faldón se habla de un tratado que tiene lugar en Nuevo Asgard, un sitio que fue introducido en 'Vengadores: Endgame' y que continúa en pie. Aunque en el Universo Marvel, nunca se sabe lo que nos van a durar las cosas bonitas.

La palabra que empieza con M

No es exactamente un easter egg, pero sí un símbolo de que Kevin Feige va a normalizar la palabra "mutante" muchos años antes de que veamos a los X-Men en la gran pantalla. Si en 'Ms Marvel' fue su protagonista la que se enteró de su mutación, aquí se nos presenta al segundo mutante oficial del UCM (si no contamos a Charles Xavier en 'Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura'): ni más ni menos que Namor. Hay que decir que, a diferencia de Kamala Khan, Namor sí es mutante en los cómics: de hecho es hijo de atlante y mutante. No es el primer personaje en el que pensamos cuando oímos la palabra, pero es un buen guiño al futuro marvelita.

Namor hablando latín

No fueron pocos los que salieron del cine dándole vueltas al motivo por el que Namor acaba hablando latín en una de sus escenas finales de 'Black Panther: Wakanda Forever'. La frase en cuestión no es baladí: "Imperius Rex" es su lema en los cómics desde 1959, en las páginas del número 87 de 'Tales to astonish'. Por cierto, el personaje, por aquel entonces, ya llevaba dos décadas existiendo, al ser uno de los primeros personajes creados por Marvel. Vamos, que su frase tiene sentido, aunque la película no nos preparara para ello.

Todos a la misma universidad

Riri Williams estudia en el MIT, el instituto tecnológico de Massachusetts, donde es considerada poco menos que un prodigio. Todos hemos oído hablar del MIT en diferentes series y películas, pero lo más curioso es que es donde Ned y MJ acaban al final de 'Spiderman: No way home', lo que abre el potencial para los cameos y los crossovers. Peter Parker, por su parte, tiene su futuro más incierto que nunca. ¡Ah! Tony Stark también estudió en el MIT, el sitio donde tienes que ir si eres listo y, además, un superhéroe.

El primer Black Panther

Marvel tiene una oportunidad de oro para contar historias del pasado de su universo, y en 'Wakanda Forever' ha abierto, un poquito, esa puerta. Cuando Shuri recrea la hierba corazón, Nakia comenta que es lo mejor que les ha pasado "desde Bashenga". Olumo Bashenga fue el primer Pantera Negra cronológico en los cómics, que debutó en 1977, en las páginas del número 7 de, precisamente, 'Pantera Negra'. Proveniente de la Edad de Bronce, más adelante su identidad como primer Pantera Negra fue reseteada por Jason Aaron al presentar a los Vengadores del año 1000000 AC, mostrando a un tal Mosi como el primero que se puso el manto del héroe. Cosas de los tebeos.

Ay, esa matrícula

Uno de los coches que podemos ver durante la película tiene la matrícula CB112976. No hay que ser un halcón para darse cuenta de que se refiere a Chadwick Boseman y su nacimiento, el 29 de noviembre de 1976. Boseman vino de unos orígenes muy modestos y acabó triunfando en la gran pantalla hasta que llegó su trágico final. Que aún duele un poquito.

Toussaint

La película está llena de pequeños guiños históricos (por ejemplo, K'uk'ulkan era una deidad serpiente alada maya, lo que explica las alitas en los pies de Namor), pero mi favorito es este: el hijo de T'challa se hace llamar Toussaint. Parece un nombre puesto al azar, pero nada más lejos de la realidad: Toussaint Louverture fue un político y militar del siglo XVIII que dirigió la Revolución Haitiana y sentó las bases para la erradicación del esclavismo en Haití... Y, posteriormente, el mundo entero.

¿Qué se nos ha escapado? ¿Se te parece el primer vuelo de Riri al de Iron Man o es cosa nuestra? ¿Qué te parece ese cameo de Lake Bell, que ya puso la voz a Viuda Negra en '¿Qué pasaría si...?'? Seguiremos atentos para pillar todo eso que Marvel va dejando caer.