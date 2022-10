El Chromecast con Google TV y 4K es el superventas del Amazon Prime Day: menos de 50 euros y el dispositivo perfecto para tu Smartphone

Seguimos dándole un gran repaso a todas las ofertas del Amazon Prime Day, y no dejamos de encontrar auténticos chollazos. Si aún no has aprovechado la oportunidad de llevarte ese dispositivo que tanto tiempo llevas deseando, os recordamos que podéis conseguir 30 días gratis de Amazon Prime, con acceso a las ofertas exclusivas, envío rápido y gratuito y un sinfín de ventajas.

Uno de los dispositivos más interesantes, y que prácticamente todo el mundo conoce, es el Chromecast. Se trata de un dispositivo perfecto para poder convertir cualquier televisor, o caja tonta, en Smart TV, y así disfrutar de un buen número de aplicaciones. El más interesante es el Chromecast 4K, por todas sus características y su precio tan interesante de 49 euros durante el Amazon Prime Day.

El Chromecast 4K Nieve suele tener un precio cercano a los 60 euros, pero durante el Amazon Prime Day -que ya solo estará disponible hasta hoy 12 de octubre- puedes llevártelo mucho más barato. Su precio se desploma hasta los 49 euros, y se convierte automáticamente en uno de los dispositivos imprescindibles para los hogares que no cuentan con Smart TV, o incluso para añadirle a estas un extra de funciones.

Comprar Chromecast 4K con Google TV al mejor precio

¿Cómo podemos instalar este pequeño dispositivo? Es muy sencillo, ya que cuenta con una entrada HDMI y un puerto USB tipo C para conectarlo a una toma de corriente. Ya no hay más, es cómo, sencillo y súper funcional. Una de las grandes bazas de este modelo en concreto, y que lo diferencia de sus predecesores, es la incorporación de un mando a distancia, permitiendo que podamos elegir entre utilizarlo mediante este mismo mando o por medio de nuestro Smartphone.

El sistema operativo que integra es Android TV, por lo que no debéis preocuparos por las aplicaciones, ya que podéis acceder a su amplio catálogo, así como a otras funciones clásicas de Chromecast, como enviar vídeos desde el móvil, transferir audio o reproducir llamadas de teléfono.

