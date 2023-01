Prepárate para ver 'The Last of Us' con la mejor calidad de imagen y sonido: esta Smart TV Hisense de gama alta se queda baratísima con el descuento de El Corte Inglés

Se acerca el estreno de 'The Last of Us' en HBO Max y tantas otras series en las distintas plataformas de streaming, por lo que siempre es buena idea pensar en poder ver cada una de ellas a la mejor calidad posible. Si estás buscando renovar el televisor y no te decides por el modelo o marca, El Corte Inglés ha dejado a muy buen precio la Smart TV Hisense 55U8HQ, un televisor de gama alta que con el descuento y el reembolso de 100 euros se queda en tan solo 849 euros, una cifra que se aleja bastante del precio habitual de 1.099 euros. (mismo precio en PcComponentes).

Este televisor de Hisense entra directamente en la línea de modelos ULED de la marca, añadiendo una angular de pantalla de 55 pulgadas con una gran resolución 4K. El diseño se aleja enormemente de lo visto en otros modelos y marcas, con un marco inferior más grande de lo habitual en un elegante acabado en gris con una peana central.

Comprar Smart TV Hisense 55U8HQ al mejor precio

Como nos ha acostumbrado otras marcas como Xiaomi, incluye ángulos de visión de 178º, algo importante y a tener en cuenta según la distribución de cada hogar. Además de ello, es compatible con los formatos de imagen HDR10, HLG y, el más importante, Dolby Vision IQ, una tecnología que mejora enormemente la calidad de imagen y que no solemos ver en demasiados televisores.

Además de ello, cuenta con UHD Premium, IMAX Enhanced, Freesync Premium y modo Filmmaker, de tal forma que podemos adaptar de forma automática una configuración óptima para cada película o serie, mejorando notablemente la experiencia que podemos tener.

Por su parte, en el apartado de audio, incluye un total de 70 W de potencia en los altavoces, una cifra muy buena teniendo en cuenta que se trata de un televisor y que supera a determinadas barras de sonido. También viene con Dolby Atmos y DTS Virtual:X, creando una experiencia envolvente en tres dimensiones. Además, si hablamos de conectividad, nos encontramos con Wi-Fi, HDMI 2.1, USB 3.0, LAN, Bluetooth 5.0, compatibilidad con los asistentes de voz de Google y Alexa, y sistema operativo VIDAA U6.0, el propio de la marca.

Imagen | Hisense

