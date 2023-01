'Vikingos: Valhalla': la notable temporada 2 de la serie de Netflix apuesta con acierto por ir plantando semillas de cara al futuro

Una de las mejores series que Netflix estrenó en 2022 fue 'Vikingos: Valhalla', por la cual apostó con fuerza, ya que encargó 24 episodios divididos en tres temporadas antes incluso de que empezase el rodaje de la primera. Es verdad que la plataforma ha demostrado en varias ocasiones que no le cuesta cancelar series que había renovado previamente, pero en esta ocasión acabó redoblando su confianza en ella tras los buenos datos que tuvo en audiencias.

Como era de esperar, la segunda temporada de 'Vikingos: Valhalla' retoma la la historia donde se quedó al acabar la primera. Eso sí, en sus primeros episodios se opta por dar un pequeño paso atrás en lo referente a lo enérgica que es la serie con el objetivo de marcar el nuevo rumbo para sus protagonistas e ir introduciendo otros personajes llamados a jugar un papel importante en lo que está por venir.

Más calmada, igual de entretenida

Este inicio de la segunda temporada es al mismo tiempo ligero e intenso. Ligero porque se dejan de lado las grandes batallas y los momentos más espectaculares en beneficio de definir mejor a sus protagonistas y sus motivaciones, pero también intenso porque obliga a que abandonen su zona de confort y se enfrenten nuevos retos. Es evidente que su objetivo final sigue siendo el mismo, pero el camino para llegar a ello no va a ser precisamente sencillo.

Eso no quita para que esa violencia tan habitual en la serie siga presente, especialmente en un combate cuerpo a cuerpo del segundo episodio, pero no son momentos en los que se busque la solución definitiva a una trama. En su lugar se apuesta por esparcirlos a lo largo del relato como etapas de paso necesarias pero que uno ya sabe de antemano que no dejan de ser una forma de ir ganando tiempo.

La principal consecuencia de ello es que el ritmo de 'Vikingos: Valhalla' resulta algo más pausado en esta segunda temporada, algo lógico si tenemos que se trata de un acto intermedio a todos los niveles. Por un lado, las tres primeras temporadas están pensadas para contar un arco concreto, pero es que además su creador ya ha dejado claro que ya piensa en llegar como mínimo hasta la sexta entrega.

Por eso la apuesta por un enfoque algo más íntimo parece la más acertada. En la primera temporada se apostaba por una presentación más visceral, recurriendo a la acción como quizá el motor principal para que conociéramos a sus personajes y sus motivaciones. Aquí toca asentarlos mejor e ir preparándolos para convertirse en esos personajes que se convirtieron en leyenda, motivo por el cual se les eligió para encabezar 'Vikingos: Valhalla'.

Otros detalles de la temporada 2

Imagino que habrá a quien no le guste ese relativo cambio de rumbo, pues a mí mismo me pasa que lo que más me conquistó de la serie en su primer temporada era su fuera arrolladora, dejando de lado cualquier tipo de solemnidad en beneficio de un enfoque más directo.

Por suerte, eso no era para enmascarar sus debilidades dramáticas, ya que también se iba desarrollando la historia de forma bastante eficaz, pero aquí el reto era insuflar más interés a sus personajes principales. En eso ya se progresó según avanzaba la primera entrega, pero es aquí donde se enfrentan a una prueba de fuego para convertirse de una vez por todas en el eje de 'Vikingos: Valhalla'. Y el resultado es positivo, pues reconozco que ya me había olvidado casi por completo de ellos y apenas son necesarios unos minutos para que eso cambie y nos embarquemos con ellos en sus aventuras.

Más allá de eso, 'Vikingos: Valhalla' vuelve a hacer gala de un tremendo despliegue técnico, pero, como apuntaba antes, no esperéis todavía batallas tan impresionantes como las vistas en la primera entrega. Aquí esa inversión está encaminada a complementar y ampliar el universo de la serie, pues el nuevo de escenarios crece y nos permite conocerlos mejor. No es que como en la reciente y muy decepcionante 'The Witcher: El origen de la sangre', donde todo resultaba tan apresurado que te acababa dando igual.

En resumidas cuentas

El regreso de 'Vikingos: Valhalla' se ha centrado en relanzar a sus protagonistas, ampliar sus motivaciones y conocer tanto lugares como lugares nuevos. Sí que se echa en falta algo de esa vibrante energía con la que arrancó la serie, pero verla sigue siendo una experiencia de lo más entretenida y te deja con ganas de seguir adelante con ella.

