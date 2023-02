Esta Smart TV de Philips no solo es bonita, sino que ahora es un chollo: disfruta de su característico Ambilight y llévatela a precio mínimo histórico

Durante estos últimos años, Philips ha demostrado que nada tiene que envidiar a marcas con mayor reconocimiento, y su apuesta por el Ambilight ha conseguido atraer muchas miradas. Por ello, si estás buscando renovar tu viejo televisor y quieres algo bueno, bonito y ahora barato, la Smart TV Philips 55PUS8807/12 se ha quedado a precio mínimo histórico con la oferta de Amazon, y puedes llevártela por 649 euros.

Philips 55PUS8807/12 The One, Android TV LED 4K UHD Ambilight de 55". Dolby Vision cinematográfico y Sonido Atmo. Asistente de Google Integrado, Compatible con Alexa, 2022 Hoy en Amazon por 649,00€ PVP en Fnac 649,00€

No es uno de los modelos más baratos de la marca, y aunque en Amazon marque un precio recomendado de 949 euros, lo cierto es que durante estas últimas semanas lo hemos visto entre los 750 y 820 euros. Pero ahora es una de las mejores oportunidades para tenerla en casa al mejor precio, ya que se queda a mínimo histórico de 649 euros. Eso sí, la pega es que el envío tarda de uno a dos meses.

Comprar Smart TV Philips 55PUS8807/12 al mejor precio

Este modelo viene de la línea de televisores The One de Philips, por lo que el diseño no varía demasiado apostando, en este caso, por un grosor ultrafino que aprovecha muy bien los marcos e incluyendo una doble peana con un acabado en gris metálico. Por su parte, el panel que integra es LED sobre una angular de pantalla de 55 pulgadas que alcanza los 4K. También viene con tasa de actualización de 120 Hz y HDMI 2.1, algo casi imprescindible para sacarle un gran rendimiento a las consolas de última generación.

Entre sus tecnologías, incluye todo lo necesario para mejorar la calidad de imagen. En este sentido, este televisor es compatible con Dolby Vision y HDR10+, además de contar con modo cineasta para añadirle una configuración óptima a la hora de ver películas y series. Lo más llamativo, y por lo que destaca la marca, es que incluye Ambilight de tres lados, algo que ofrece una experiencia diferente gracias a sus LED traseros, que acompañan en tiempo real a los colores mostrados en pantalla.

En cuanto al apartado de audio, no destacan sus 20 W de potencia en los altavoces, pero sí lo hace la tecnología Dolby Atmos, que mediante esta compatibilidad permite reproducir un sonido completamente envolvente. Además de todo ello, la conectividad no se queda atrás, destacando en primer lugar su sistema operativo Android TV y las diferentes opciones para conectar otros dispositivos, como cuatro puertos HDMI (dos de ellos 2.1), Wi-Fi, LAN, Bluetooth, Asistente de Google integrado y también funciona con Alexa.

Imagen | Philips

