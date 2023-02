'The Lazarus Project': un soberbio y aventurero thriller de ciencia ficción que fascina con su traumático bucle temporal

Uno de los grandes resortes de la ciencia ficción es el del bucle temporal: el momento que se repite una y otra vez por algún motivo, el "día de la marmota". Recientemente hemos tenido ese día de la marmota en la excelente temporada 1 de 'Muñeca rusa' de Natasha Lyonne (llamada a SkyShowtime: traed 'Poker face' ya) pero en esta ocasión adquiere un cariz casi en forma de thriller con 'The Lazarus Project', serie que se puede ver en AMC.

Creada por Joe Barton (responsable de la destacada 'Giri/Haji'), Paapa Essiedu ('Podría destruirte') encabeza el reparto de la serie como George, un joven desarrollador de apps que se da cuenta de que lleva viviendo años en un bucle temporal. Uno en el que se desarrolla una pandemia y otros eventos apocalípticos como guerras en el este de Europa (qué cosas, eh).

En uno de esos bucles será contactado por una agencia secreta, explicándole que el que reviva una y otra vez eso es porque tiene una mutación genética y le reclutan para un Proyecto secreto que lleva décadas evitando la destrucción del mundo "reseteando" el tiempo a un punto fijo, el 1 de julio del año que corresponda, hasta que logren neutralizar la amenaza.

1 de julio, checkpoint ético

Lo primero que deja claro 'The Lazarus Project' es que no les interesa el aspecto científico de cómo funcionan las cosas. Es más, desdeñan el explicarlo porque nuestros protagonistas no tienen conocimiento de física y lo comparan simplemente con un videojuego. Esto, que puede dar una impresión de vaguedad, marca muy bien la intención.

De esta manera, Barton y Marco Kreuzpaintner, director de los primeros cuatro episodios, nos dicen simplemente que nos dejemos llevar por la propuesta. Ya os digo que si lo hacemos, disfrutaremos. Al igual que pasa con tantas cintas de, por ejemplo, James Bond (de hecho tiene ese toque de espionaje británico), que obvia la ciencia detrás de los peligrosísimos avances científicos de SPECTRE.

Interesa, sobre todo, el lado humano y trágico. El guion de Barton no da puntada sin hilo y a través de una historia de espionaje de estas de alto voltaje (ligero y con su toque de humor) nos sumerge en las ramificaciones de reiniciar el tiempo. No tanto las pequeñas variaciones que surgen, sino el coste personal que supone cuando la máxima es alcanzar el bien mayor.

De hecho, será una tragedia en la vida del propio George lo que dará un giro bastante interesante a la historia: de repente no hablamos de la aventura de un héroe normal, sino de personas navegando en el dilema moral. El provocar o evitar un reinicio del tiempo aparece en medio de una encrucijada enraizada en profundas implicaciones cuando lo que está en juego, también, es el trauma. Todo aterrizado en lo íntimo.

Essiedu, 007

Esto es una buena baza con la que Barton presenta la historia. La otra baza es el impresionante reparto. Cero sorpresas en este aspecto ya que Essiedu ya desprendía carisma en la serie de Michaela Coel y aquí se ve acompañado por unos sólidos Tom Burke y Anjli Mohindra, grandes habituales del drama británico.

Con un guion inteligentemente escrito y una buena puesta en escena 'The Lazarus Project' es un thriller de acción y ciencia ficción fascinante que funciona francamente bien, equilibrando cierto tono ligero con su exploración del trauma. La serie ha sido renovada por una temporada 2 por lo que yo ya estoy esperando los nuevos episodios.