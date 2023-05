Este casco LEGO de 'The Mandalorian' vuelve de oferta casi al mismo precio que en el Día de Star Wars: con más de 500 piezas y un soporte de exhibición

No son pocas las construcciones de 'Star Wars' que tiene LEGO en su catálogo, y una de las más interesantes, ya no por calidad sino por precio, es esta de 'The Mandalorian'. El LEGO 75328, que corresponde al casco del mandaloriano, lo hemos visto muchas veces de oferta, y con el nuevo descuento podemos encontrarlo en Amazon por 53,99 euros.

Los LEGO no suelen ser baratos, sobre todo aquellos que incluyen muchas piezas. Este de 'The Mandalorian' solemos encontrarlo a un precio recomendado de 69,99 euros, pero ahora tenemos un descuento de 16 euros que lo deja por 53,99 euros, tres euros por encima del precio que pudimos ver en el Día de Star Wars.

Comprar LEGO 75328 de 'Star Wars' al mejor precio

Tal y como ha ido marcando su trayectoria la marca LEGO, estamos ante una construcción con piezas curvadas, dejando así a un lado los clásicos bloques. Esta construcción destaca, entre otras muchas cosas, por el gran diseño del casco del mandaloriano, el protagonista de 'The Mandalorian' interpretado por Pedro Pascal, y por incluir un soporte y una placa identificativa para añadir el LEGO a nuestra colección.

También es importante mencionar su tamaño, y en este caso nos encontramos con una construcción de 18 centímetros que incluye un total de 584 piezas. Y, por supuesto, viene con sus correspondientes instrucciones de montaje.

Recuerda que puedes suscribirte a Amazon Prime con todas las ventajas (Prime Video, audiolibros, Prime Music y más) utilizando una prueba gratuita de 30 días.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | Disney, LEGO

En Espinof Selección | 'Avatar: El sentido del agua': la película de James Cameron abre las reservas en su edición metálica 4K y Blu-ray y ya es número uno en ventas

En Espinof | 'Star Wars': en qué orden conviene ver todas las películas y series de la saga