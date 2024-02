LEGO ha comenzado a retirar algunas construcciones de su catálogo, pero todavía se pueden comprar en El Corte Inglés casi a mitad de precio

Una vez más, El Corte Inglés ha activado su particular campaña Ofertas Límite, disponible hasta esta misma noche, con descuentos en numerosos productos de las diferentes categoría de la tienda. Aquí, en Espinof, nos encantan los LEGO y en esta ocasión El Corte Inglés ha rebajado un buen número de construcciones retiradas por la marca o que están a punto de ser retiradas. Es por ello que hemos reunido las cinco que más nos han llamado la atención tanto por sus precios como por sus diseños.

LEGO 75330: diorama Entrenamiento Jedi en Dagobah

LEGO tiene en su catálogo algún que otro diorama de 'Star Wars' y es el del entrenamiento Jedi en Dagobah uno de los más espectaculares por su cantidad de detalles. Basado en el 'Episodio V: El Imperio contraataca' esta construcción solemos encontrarla por 89,99 euros y actualmente se encuentra en El Corte Inglés por 53,94 euros.

Incluye un total de 1.000 piezas y mide 29 centímetros de ancho. Viene junto con minifiguras de Yoda, Luke y R2-D2, muchos accesorios y elementos decorativos y, como curiosidad, en la base del diorama viene escrita la icónica frase "Do. Or do not. There is no try." de Yoda.

LEGO 75330 Diorama: Entrenamiento Jedi en Dagobah PVP en El Corte Inglés — 53,94 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





LEGO 75327: Casco de Luke Skywalker (Rojo cinco)

Algunas construcciones LEGO se vuelven muy populares por la relación entre calidad precio, por la película o serie que adapta o por su fantástico diseño. Los cascos de 'Star Wars' lo hiceron por los tres motivos. Entre las ofertas de El Corte Inglés podemos encontrar rebajado el LEGO 75327 del casco de Luke Skywalker (Rojo cinco), pasando de los 69,99 euros habituales hasta los 41,94 euros actuales.

Esta construcción incluye un total de 675 piezas y tiene un tamaño aproximado de 19 centímetros de altura. Viene junto con un soporte de exhibición y una placa identificativa y, como hemos mencionado, se trata de un set retirado de la tienda oficial de LEGO, por lo que es previsible que se agote con el tiempo.

LEGO 75327 Casco de Luke Skywalker PVP en El Corte Inglés — 41,94 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LEGO 76393 de dos figuras de Harry Potter

Algunas tiendas tienen de forma exclusiva determinadas construcciones LEGO, como es el caso de Amazon y el set Rivendel de 'El Señor de los Anillos' o, en este caso, de El Corte Inglés y de las dos figuras de 'Harry Potter'. Este último set tampoco se encuentra disponible en la tienda oficial de LEGO pero sí en la de El Corte Inglés, y además con un descuento que lo deja por 83,94 euros en lugar de 139,99 euros.

El LEGO 76393 de 'Harry Potter' incluye un total de 1.673 piezas para montar dos figuras de grandes dimensiones de Harry Potter y Hermione Granger. Cada una de ellas mide aproximadamente 26 centímetros de altura y vienen con sus correspondientes varitas mágicas.

LEGO Harry Potter dos figuras de Harry y Hermione PVP en EL Corte Inglés — 83,94 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LEGO 76255 de Guardianes de la Galaxia

Marvel cuenta con una enorme cantidad de películas dentro del UCM y 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' es una de las más icónicas de las estrenadas recientemente. En El Corte Inglés tenemos la nave de estos personajes a muy buen precio, pasando de los 99,99 euros habituales hasta los 59,94 euros actuales.

El LEGO 76255 incluye un total de 1.108 piezas y tiene un tamaño de 31 centímetros de altura. Destaca principalmente por su colorido, pero también por lo que ofrece. Viene con varios compartimentos secretos, un soporte de exhibición y minifiguras de Star-Lord, Mantis, Drax, Nébula y Adam Warlock. Actualmente se encuentra disponible en varias tiendas, pero en la oficial de LEGO ya podemos ver el mensaje de que es la última oportunidad para comprarlo.

LEGO 76399 Baúl mágico de Hogwarts

Las construcciones más variadas de LEGO las encontramos en la saga 'Harry Potter'. En El Corte Inglés también podemos encontrar otros sets muy interesantes a buen precio, como es el caso del Baúl mágico de Hogwarts, cuyo precio ahora es de 40,14 euros en lugar de 66,99 euros.

El LEGO 76399, que también se ha retirado de la tienda oficial, cuenta con 603 piezas y tiene unas dimensiones de 6 cm de altura, 17 cm de anchura y 7 cm de profundidad. El baúl y las minifiguras se puede personalizar como nosotros queramos, intercambiando sus piezas, y en su interior podemos distribuir tanto las piezas como las pequeñas construcciones como más nos guste.

LEGO 76399 Harry Potter Baúl Mágico de Hogwarts PVP en El Corte Inglés — 40,14 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Chris Abney en Unsplash, LEGO

