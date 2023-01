Del Playmobil de 'Regreso al Futuro' al Trivial de 'Dragon Ball Z': los mejores regalos de última hora por menos de 50 euros ideales para sorprender en Reyes a amantes del cine y las series

Pasada la Nochebuena, muchas veces solemos quedarnos sin regalos para el Día de Reyes y, aunque lo intentemos evitar, las compras de última hora siempre acaban volviendo. Si todavía te queda ese último regalo que tanto se resiste, hoy hemos encontrado algunos artículos con grandes descuentos y por menos de 50 euros cada uno de ellos, y lo mejor es que es para amantes del cine y de las series y podrás tenerlo en casa antes del día mencionado.

Echo Dot 5ª Generación

Uno de los productos estrella de Amazon sigue con la misma oferta que pudimos ver en los últimos días del mes de diciembre del ya pasado 2022, y si no has aprovechado el precio reducido que tiene, todavía puedes hacerlo. Alexa no es solo lo más importante que incluye el Echo Dot de 5ª Generación, sino que podemos utilizarlo como altavoz y hacer uso de las denominadas skills, que permiten poder añadirle un extra de funciones. En este caso, podemos encontrar el dispositivo por 29,99 euros en MediaMarkt, pero está al mismo precio en Amazon.

Figura Capitán América

Bajo la línea de figuras Infinity War Egg Attack de El Corte Inglés, podemos encontrar una magnífica figura del Capi de Marvel, con el propio diseño de las dos últimas películas de los Vengadores. Es por ello que incluye la característica lanza en lugar del escudo. El tamaño es de 8,9 centímetros de alto, está fabricado en PVC y su precio se queda en los 60 euros en lugar de los 129 euros, por lo que el descuento es del 53%.

Figura Marvel Vengadores: Infinity War Egg Attack Capitán América PVP en El Corte Inglés 60,00€





Sombrero seleccionador de Harry Potter

La saga principal de Harry Potter contiene una asombrosa cantidad de elementos que lo caracterizan enormemente: desde la magia hasta elementos materiales como el sombrero seleccionador. Este último podemos encontrarlo de oferta en El Corte Inglés y mide 34,3 centímetros de alto, por lo que si quieres conocer cuál sería tu casa en la escuela de Hogwarts podrás hacerlo por solo 39,95 euros en lugar del precio recomendado de 50 euros. Al igual que con el Playmobil, que veremos más adelante, en Amazon se encuentra al mismo precio, pero con el inconveniente de recibirlo después del Día de Reyes.

Figuras de El Señor de los Anillos

El Corte Inglés parece haberse puesto las botas con los descuentos en figuras y diferentes artículos de películas y series, porque también hemos encontrado unas detalladas figuras de algunos de los personajes de 'El Señor de los Anillos'. Con un diseño donde abundan los detalles y con una fabricación en PVC, podemos tener en casa al mismísimo Sauron por 18,35 euros, a Legolas por otros 18,35 euros y a Gandalf por 17,55 euros, y cada uno de ellos incluye sus característicos accesorios vistos en las películas.

Arakh de Juego de Tronos

Cuando una película o serie se vuelve muy popular o viral, es lógico que, con el paso del tiempo, se lance una gran oleada de artículos de merchandising. Evidentemente, 'Juego de Tronos' no es una excepción, y es por ello que podemos encontrar algunos artículos de lo más interesantes, como el propio Arakh de los Dothrakis con un tamaño de 100,3 centímetros y fabricado en foam. Lo mejor es que el descuento es del 61%, por lo que el precio pasa de los 64,95 euros hasta los 24,95 euros.

Playmobil de Regreso al Futuro

Lo hemos traído alguna que otra vez por aquí y vuelve con un buen descuento. El Playmobil de 'Regreso al Futuro' es uno de los superventas de Amazon, aunque en esta ocasión podemos encontrarlo a buen precio en El Corte Inglés, quedándose por los 36,99 euros en lugar de los habituales 50 euros. En Amazon está ligeramente más barato (menos de un euro de diferencia), pero con la contra de no poder recibirlo antes del Día de Reyes. Detalles no le falta a este playmobil, y es que la construcción del DeLorean esá muy bien conseguida, y además podemos ver el interior del vehículo y viene también con diferentes figuras de los grandes protagonistas de las películas.

Trivial Pursuit de Dragon Ball

'Dragon Ball' es una serie muy longeva, tanto en manga como en anime y contando con diferentes etapas, por lo que podemos demostrar que conocemos al dedillo cada una de las escenas, combates y personajes de Dragon Ball Z. El Trivial Pursuit que podemos encontrar en Amazon incluye un total de 600 preguntas y podemos llevarlo a cualquier parte, ya que no incluye tablero al presentar un formato compacto y ligero. Normalmente suele mantenerse a un precio de 19,99 euros, pero ahora se queda con un buen descuento y puedes tenerlo en casa por 14,98 euros.

