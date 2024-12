65 años de la mejor serie de ciencia ficción de la historia. Muchos se han inspirado en ella pero nadie ha superado esta obra maestra de la televisión

El 2024 está a punto de llegar a su final, pero no he querido que eso suceda sin recordaros que este año se celebra el 65 aniversario del estreno de la mejor serie de ciencia ficción de la historia. Una obra maestra de la pequeña pantalla que muchos han imitado pero nadie ha conseguido superar. Os estoy hablando de la extraordinaria 'The Twilight Zone'.

Conocida en España por el nombre de 'En los límites de la realidad', esta influyente serie de televisión contó con 5 temporadas en las que participaron grandes nombres de la ciencia ficción como Richard Matheson, Charles Beaumont o Ray Bradbury, pero la gran mente creativa detrás de ella fue Rod Serling, quien también ejercía a modo de presentador de cada relato.

Imprescindible

Construida a modo de antología en el que cada episodio contaba una historia diferente con una moraleja bien marcada -y a poder ser un efectivo giro final-, 'En los límites de la realidad' no inventó realmente nada en términos de estructura, pues series en esa línea ya hubo varias antes. Sin embargo, sí que fue un hito indiscutible en lo referente a las historias que contaba, hasta el punto de que su legado se puede detectar en infinidad de títulos posteriores.

'En los límites de la realidad' se estrenó oficialmente en Estados Unidos el 2 de octubre de 1959 y su éxito fue inmediato. Es cierto que solamente aguantó cinco temporadas en antena, pero fue tiempo suficiente para que se hicieran 156 episodios que cambiaron para siempre la historia de la pequeña pantalla.

En Espinof ya hicimos en su momento un repaso a los 21 mejores capítulos de la serie para todo aquel que quiera adentrarse en este fascinante universo, pero lo suyo sería disfrutar de todos ellos. Obviamente, hay ciertas oscilaciones en lo referente al interés individual, pero siempre hay algo que merezca la pena ser rescatado y valorado como es debido. Y es que sí, algunas historias quizá suenen manidas para un espectador novato, pero lo más probable es que se deba a que fueron muchos los que la saquearon sin piedad.

Por cierto, de 'En los limites de la realidad' se hicieron después tres series más, pero ninguna de ellas estuvo a la altura de la original. De hecho, la más reciente fue una gran decepción por mucho que contase con la participación de Jordan Peele.

Más interesante es la película basada que se estrenó en 1983 y que contó con la participación de directores como John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller. Por desgracia, quedó totalmente manchada por una negligencia que derivó en un accidente de helicóptero en el que murieron Vic Morrow y los niños Myca Dinh Le y Renee Shin-Yi Chen.

Un episodio negro en la historia de 'En los límites de la realidad', una franquicia cuya popularidad es tal que también sirvió como base para una de las mejores atracciones de los parques temáticos de Disney. La pena es que Serling murió mucho antes de poder llegar a disfrutar de 'The Twilight Zone Tower of Terror'.

Por cierto, actualmente no se puede ver 'En los límites de la realidad' en ninguna plataforma de streaming española. Esperemos que eso cambie a lo largo de 2025.

