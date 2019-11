'After Life': Ricky Gervais pone fecha al estreno de la temporada 2 en Netflix

Netflix anunció la renovación por una segunda temporada de 'After Life' apenas unas semanas después del estreno de la primera. Ricky Gervais ha estado trabajando duro en ella desde entonces y ahora ha anunciado cuándo podremos verla: primavera de 2020

El estado de la segunda temporada

Gervais, creador, guionista, director y protagonista de la serie, aprovechó su visita al programa 'The Graham Norton Show' este pasado fin de semana para hablar sobre en qué fase se encuentran los nuevos episodios de 'After Life':

Estoy editando ahora y acabaré después de las Navidades. Entonces llevará dos meses traducirla a 120 idiomas. Por eso lleva tanto tiempo.

El hombre detrás de series como 'The Office' o 'Extras' también señaló que ningún trabajo anterior suyo había generado este tipo de reacción: "la gente se me cruza en la calle y me dice "Oh, perdí a mi madre o a mi amigo". Yo me quedo pensando "Dios, todo el mundo está de luto".

'After Life' cuenta la historia de Tony (Gervais), quien valora suicidarse tras la muerte de su mujer por un cáncer de pecho. Sin embargo, decide castigar al mundo haciendo y diciendo lo que le venga en gana, pero lo va a tener difícil, porque todo el mundo a su alrededor intenta conseguir que sea una persona mejor.

Vía | Her