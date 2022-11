'Anatomía de Grey' pierde a Ellen Pompeo: la actriz deja la serie médica tras 19 temporadas dando vida a Mederith Grey

Ellen Pompeo acaba de confirmar lo que muchos seguidores de 'Anatomía de Grey': la actriz deja la serie después de 19 temporadas como gran protagonista de la misma. Hace unos meses supimos que ya solamente iba a aparecer en un puñado de episodios de la temporada actual y ahora ya tenemos fecha para su salida.

"El espectáculo debe continuar"

Será el próximo 23 de febrero cuando veamos por última vez a Pompeo en 'Anatomía de Grey', cerrando así el arco narrativo para su personaje que había dibujado esta temporada 19 y en el que no entraremos en detalle por eso de los spoilers. Pompeo ha lanzado el siguiente mensaje a través de su cuenta de Instagram para confirmar su marcha:

¡Estoy eternamente agradecida y honrada por el amor y el apoyo que todos me habéis mostrado, a mi, a Meredith Grey y a la serie durante 19 temporadas! A pesar de todo, nada de esto habría sido posible sin los mejores fans del mundo. ¡Todos vosotros sois jugadores y todos vosotros habéis hecho el viaje tan divertido e icónico! Os amo con locura y os aprecio. Esta no es tu primera vez en la montaña rusa... El espectáculo debe continuar y yo definitivamente volveré de visita. Con mucho amor y una inmensa gratitud.

El mensaje de Pompeo da a entender que podría volver a aparecer en la serie, pero ya de forma puntual y sin ser el eje de la misma. Habrá que ver lo que supone esto para el futuro de 'Anatomía de Grey', pero lo que está claro es que supone un antes y un después para ella, pues es cierto que a lo largo de los años han ido desapareciendo personajes muy importantes, pero lo de Mederith es otro nivel.

Tampoco conviene olvidar que 'Anatomía de Grey' todavía no está renovada por una temporada 20. Eso no supone que ABC vaya a prescindir de ella, pero mucho cuidado con que haya un bajón en su popularidad al no contar ya con Pompeo, aunque quizá no les quedaba otra que prescindir de la actriz para que la serie pudiera adelante, pues en más de una ocasión había afirmado que creía que era el momento de ponerle punto y final a la misma.