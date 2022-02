'Cómo conocí a tu padre', renovada: la secuela de 'Cómo conocí a vuestra madre' con Hilary Duff tendrá temporada 2

Probablemente no confiábamos mucho en ello pero parece que el público sí que ha acogido bien la emisión de 'Cómo conocí a tu padre' ('How I Met Your Father'). La plataforma estadounidense Hulu ha renovado la ¿secuela? de 'Cómo conocí a vuestra madre' por una temporada 2.

Una temporada más larga

Temporada 2 que viene, además, con el doble de episodios de encargo, ya que esta constará de 20 episodios en lugar de los 10 de esta primera temporada, que podremos ver en Disney+ a partir del 9 de marzo. La noticia, además, llega justo una vez pasado el ecuador, con el estreno del sexto capítulo.

Como sabéis, la comedia está protagonizada por Hilary Duff en el papel de Sophie, quien en 2021 intenta navegar en la vida y en el amor intentando encontrar el hombre de su vida. Relato que le cuenta la Sophie mayor (Kim Cattral) a su hijo en el no tan lejano 2050.

En el reparto también nos encontramos con Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma. Isaac Aptaker y Elizabeth Berger son los encargados de seguir contando las aventuras de esta pandilla una vez demostrado que han atrapado una buena base de fans. En palabras de Jordan Helman, jefe de Contenido de ficción de Hulu:

«La visión inspirada de Isaac y Elizabeth para 'Cómo conocí a vuestra madre' demuestra ser una verdadera cita de visionado de los que los fans no tienen suficiente semana a semana. La vida de estos personajes, encarnados por el reparto inmensamente talentoso liderado por Hilary Duff, solo están empezando a desplegarse y estamos emocionados por traer más de la odisea de este grupo a nuestros espectadores con una segunda temporada super grande.»