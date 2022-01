'Cómo conocí a tu padre': Disney+ anuncia la fecha de estreno en España de la esperada secuela de 'Cómo conocí a vuestra madre'

Disney+ acaba de anunciar la fecha de estreno en España de 'Cómo conocí a tu padre', la esperada secuela de 'Cómo conocí a vuestra madre'. Será el próximo 9 de marzo cuando la serie llegue a nuestro país, prácticamente dos meses después de su lanzamiento en Estados Unidos a través de Hulu el pasado 18 de enero.

La historia de Sophie

Todo apunta a que 'Cómo conocí a tu padre' podrá verse en España cuando los diez episodios de la primera temporada ya se hayan estrenado en Estados Unidos, pero desde Disney+ no han aclarado cuál será el ritmo de lanzamiento en nuestro país. Vamos, que no me sorprendería que fuesen subiendo un episodio cada semana para que así haya más movimiento de novedades en la plataforma.

'Cómo conocí a tu padre' cuenta la historia de Sophie (Hilary Duff) explicándole a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Eso nos llevará a conocer a Sophie y su ecléctico grupo de amigos mientras descuben quiénes son, sus objetivos vitales y cómo enamorarse en unos años marcados por las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

No es la primera vez que se intentó sacar adelante una serie derivada de 'Cómo conocí a vuestra madre', pero de 'How I Met Your Dad' solamente llegó a hacerse un episodio piloto antes de que el proyecto fuese cancelado por motivos que explicamos aquí. A la segunda fue la vencida con 'Cómo conocí a tu padre', pero la verdad es que su acogida está siendo bastante más fría que la de la serie original...